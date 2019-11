USR, înşelată de PNL: "Luna de miere nici nu începuse şi iată prima palmă". Ţinta geloziei: Adina Vălean

"Adina Vălean a fost numită și acceptată Comisar European fără consultarea Parlamentului României.

O bulină neagră pentru PNL. Așteptam de dimineață să fim convocați deja pentru a fi consultați pe această propunere.

Încă nu am primit nicio convocare a Comisiei de Afaceri Europene (CAE), unde sunt membru, din partea Birourilor Permanente Reunite.

Prima încălcare a acordului dintre USR si PNL.

Luna de miere nici nu începuse, și iată prima palmă. Și asta era poate cea mai soft solicitare din acord.

Ați început cu stângul, dragi colegi!", le-a reproşat Iulian Bulai liberalilor pe Facebook.

Şi Cătălin Drulă a amintit că nominalizarea comisarului european pe baza consultărilor a fost una din condiţiile susţinerii Guvernului Orban în Parlament.

"Ludovic Orban ne-a privit în ochi și ne-a spus "Absolut de acord!" în privința consultării partidelor și Parlamentului înainte de nominalizarea comisarului european.

Apoi a semnat un text scris cu USR în care noi ne angajam să dăm votul de învestitură guvernului, iar PNL și dl. Orban se angajau printre altele că: "Propunerea României de comisar european va fi o persoană competentă și integră, nominalizată în urma consultării partidelor și audiată în comisiile de specialitate ale Parlamentului."

Înțeleg că dl. Orban s-a șters pe pantofi cu acordul politic și a trimis propunerea de comisar fără nicio consultare. Ba mai mult, este deja acceptată de Comisia Europeană.

Înțeleg că promisiunile dlui. Orban și cuvântul dat nu au o valoare prea mare", a scris Cătălin Drulă.

Ludovic Orban: Nu consider ca am încălcat nimic

În apărarea sa, premierul Ludovic Orban a motivat că decizia de a trimite propunerile pentru funcția de comisar european a fost luată „sub imperiul urgenței”, deoarece România este printre ultimele țări fără un comsiar european.

„Știți foarte bine că România era ultima țară care nu-și desemnase un comisar european. De asemenea, știți foarte bine că la nivelul Parlamentului European este o programare a audierii comisarilor atât în comisia JURI, cât și în comisiile de specialitate al Parlamentului European pentru comisarii care nu au întrunit condițiile. Este vorba despre candidatul francez, candidatul Italiei, al Ungariei și al nostru. Am luat decizia sub imperiul urgenței, pentru a repara prejudiciile aduse României de desemnările iresponsabile făcute de fostul Guvern și cu toate astea am anunțat că vom trimite presedinților celor două Camere ale Parlamentului o scrisoare pentru acele audieri ale candidaților, acum a candidatului”, a declarat Ludovic Orban miercuri.

El consideră că nu a încălcat acordul făcut cu USR în ceea ce privește audierea propunerilor de comisar european în cadrul comisiilor de specialitate ale Parlamentului României.

„Am respectat legea, am respectat solicitarea Ursulei Von der Leyen, iar în ceea ce privește desemnarea, am încredere că va trece de comisiile de specialitate fără probleme și de votul din Parlamentul European. Nu consider ca am încălcat nimic. Când vor decide președinții celor două Camere. Oricând va decide candidatul la funcția de comisar european să se prezinte în fața comisiilor”, a completat Orban, potrivit Mediafax.