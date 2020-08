USR-istul Stelian Ion, suspect de COVID-19 după ce a fost la petrecerea lui Murad. Mai mulţi politicieni, prezenţi la eveniment

Deputatul USR a scris pe Facebook faptul că "viața în vremea COVID-ului e altfel".

"Sunt la al treilea episod de izolare de la începutul acestei pandemii. A fost întâlnirea cu domnul Chițac, apoi un episod de tuse și febră, iar acum un contact cu o persoană depistată pozitiv.

În momentul în care am aflat că persoana cu care am interacționat pentru o clipă la ieșirea de la inaugurarea hotelului Panoramic din Olimp are Coronavirus, am anunțat DSP Constanța și am intrat în izolare până pe 16 august", a scris Stelian Ion.

Stelian Ion, în izolare din cauza COVID

Persoana cu care candidatul USR a interacţionat la petrecerea organizată cu ocazia lansării candidaturii lui Mohammad Murad la Primăria Constanţa este Cristian Panait, conform Constanta.ro. Controversatul afacerist a povestit cum a ajuns să participe la eveniment.

"Săptămâna trecută, am fost împreună cu familia să ne plimbăm prin stațiuni și am nimerit în mijlocul lansării hotelului renovat de Mohammad Murad la Olimp. Nu fusesem invitat, dar accesul era liber și am fost curios să văd ce s-a întâmplat acolo. Nu am știut, cum n-a știut nimeni, că acolo se va anunța o candidatură la Primăria Constanța. Printre cei aflați acolo l-am recunoscut pe Ion Stelian, un tip din generația mea pe care-l știu din vedere. I-am spus câteva cuvinte și asta a fost tot. Nici vorbă de întâlniri secrete și alte baliverne, cum încearcă unii să inventeze acum, electoral", a spus Panait, conform sursei citate.

Mai mulţi politicieni, suspecţi de coronavirus?

Ulterior, Stelian Ion a explicat că "domnul cu care m-am întâlnit întâmplător la ieșirea din incinta Hotelului Panoramic nu a participat la inaugurare, era în trecere prin acea zonă".

"Deputatul Stelian Ion NU este infectat cu COVID-19, ci se află în izolare. Deputatul Stelian Ion NU a luat contact cu persoana infectată cu noul coronavirus la petrecerea lui Muhamad Murad, ci după”, a transmis USR, conform Newsweek.

Printre persoanele invitate la lansarea candidaturii lui Mohammad Murad s-au numărat Stelian Ion (USR), Mircea Dobre (Pro România) fost ministru al Turismului, deputatul PNL Aurel Boroianu şi George Dragomir, fost şef al PNL Constanţa.

Cine este Cristian-Gabriel Panait, afaceristul infectat cu coronavirus

Considerat de presa constănțeană drept unul dintre „samsarii imobiliari” care a câștigat proiecte în timpul tripletei Radu Mazăre-Sorin Strutinsky- Nicuşor Constantinescu, omul de afaceri Cristian-Gabriel Panait este administratorul firmei MCF Construct 2000 SRL și acționar în două alte firme cu afaceri imobiliare (Concept Consult Service SRL și Black Sea Design Concept SRL), conform Ştiripesurse.

Stelian Ion s-a declarat în mai multe rânduri indignat de relațiile dintre Primărie, respectiv Decebal Făgădău, actualul primar al Constanței, și „samsarii” imobiliari.