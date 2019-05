USR - PLUS, despre rezultatul alegerilor europarlamentare în Capitală: Bucureştenii sunt gata să facă schimbarea

"Anunţăm victoria noastră, dar de fapt victoria bucureştenilor. Avem 40% din voturile pe Bucureşti. Vreau să le mulţumesc în primul rând bucureştenilor pentru acest vot, pentru orele în care au stat la cozi, au fost cozi la secţiile de votare, am avut o prezenţă la vot record pentru ultimii ani, au fost aproape 1 milion de voturi. Pe sectoare am ajuns la aproape de 43%, asta arată că bucureştenii sunt gata să facă schimbarea, schimbarea acestei mafii care a capturat cele şase sectoare, Primăria Generală, care drenează bugetul generos al acestui oraş către companii municipale, către clientelă politică, în timp ce Bucureştiul stă pe loc. Au ajuns bucureştenii să nu aibă apă caldă iarna, deşi avem (...) fonduri europene disponibile pentru termoficare, traficul este blocat şi oraşul e în topul poluării", a spus Drulă, într-o conferinţă de presă, conform Agerpres.



Potrivit acestuia, o administraţie "coruptă şi incompetentă" a dus Bucureştiul în acest punct.



"Când suntem sufocaţi de acest flagel al corupţiei stăm pe loc şi dacă-l dăm la o parte şi oameni ca cei din spatele meu se implică în politică, oameni obişnuiţi, putem ajunge în acel punct în care oraşele noastre să fie bine gospodărite şi acolo vrem cu toţii, USR şi PLUS să ajungem. (...) Aceste alegeri ne dau o speranţă fantastică. În centre urbane mari din toată ţara, Timişoara, Cluj am câştigat decisiv aceste alegeri. Nu le-am câştigat pentru noi, nu e câştigul nostru, e câştigul României", a arătat Drulă.



El a menţionat că urmează alte trei etape - prezidenţiale, locale şi parlamentare, exprimându-şi convingerea că în 2020 va avea loc "o transformare a României".



"Bucureştiul e casa noastră şi tot ce o să facem de acum mai departe o să fie pentru casa noastră, Bucureşti şi pentru casa noastră, România. Noi, spre deosebire de alţii, considerăm că locul ăsta, oraşul ăsta, ţara asta sunt cele mai importante", a declarat şi Vlad Voiculescu, coordonatorul campaniei din partea PLUS.



În opinia sa, potenţialul Alianţei 2020 USR PLUS este "imens". El a menţionat că această forţă politică nouă e formată din oameni cu experienţă profesională şi de viaţă.



"Invităm pe toată lumea să vadă ce fel de candidaţi punem în faţă şi îi asigurăm că nu este o întâmplare, ci mai degrabă un program şi o hotărâre pe care o avem cu toţii - aceea de a face bine prin oameni, (...) nu în folosul propriu, ci pentru binele tuturor. (...) Acest vot înmagazinează încrederea oamenilor în complet altceva", a adăugat Voiculescu.