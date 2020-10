USR-PLUS şi-a lansat programul de guvernare: "Fără penali în funcţii publice", şcoala de la 8 la 5 şi 1 miliard de euro pentru spitale

Copreşedinţii Alianţei USR PLUS, Dan Barna şi Dacian Cioloş, au lansat joi programul de guvernare USR PLUS, alături de Cristian Ghinea şi Oana Ţoiu, coordonatori ai comisiilor de politici publice care au lucrat la programul de Guvernare din partea USR şi PLUS.

Principalele cinci măsuri din programul de guvernare USR PLUS sunt:

1. "Fără Penali în Funcţii Publice" în Constituţie

2. Şcoala de la 8 la 5, masa caldă şi şcoala după şcoală

3. Fond de 1 miliard de euro pentru o infrastructură sanitară modernă

4. Zero taxe pe salariul minim

5. Împădurim România şi combatem tăierile ilegale prin "DNA-ul Pădurilor"

Dacian Cioloş: Revoluţia bunei guvernări începe prin a construi o Românie fără hoţie

Dacian Cioloş a declarat că stabilitatea şi predictibilitatea pe care românii le aşteaptă în această perioadă de criză nu pot veni decât printr-o schimbare radicală a modului în care se guvernează în România.

"Răspunsul la această criză, dar şi calea pentru un nou început al României sunt acest plan al USR PLUS şi cele 40 de angajamente de guvernare clare, care vizează toate domeniile care au nevoie de reformă în perioada următoare. Revoluţia bunei guvernări începe prin a construi o Românie fără hoţie, ăsta e punctul de plecare. Înseamnă o României fără sinecuri şi fără privilegii pentru aleşi, fără imunităţi inutile şi fără pensii speciale, fără atentate la păduri şi la sănătatea noastră.

Fundaţia pe care noi vrem să construim porneşte de la garantarea independenţei justiţiei, a unui stat cu instituţii credibile şi eficiente, a unei administraţii publice competente, curăţată de corupţie şi de impostură. Una dintre primele măsuri pe care le vom lua după ce ajungem la guvernare va fi să corectăm legile PSD antijustiţie şi să întărim reglementările din Codul penal pentru a da o direcţie clară Justiţiei. Apoi, pe această fundaţie curată şi cinstită, educaţia, sănătatea, economia devin pilonii de bază ai guvernării USR PLUS pentru România", a declarat Dacian Cioloş.

Dan Barna: Mandatul pe care l-am primit este să punem punct actualei stări şi să eliminăm hoţia din România

"Statul român, şi orice stat de pe lumea asta, ar trebui să fie facilitator de bunăstare sau măcar să nu stea în calea cetăţenilor care îşi construiesc un destin şi o viaţă. Nu e deloc aşa ceva şi, în aceşti 30 de ani, statul s-a constituit într-o sursă de ineficienţă şi de sfidare a noastră - a celor care plătim taxe şi impozite - pentru că nu vorbim despre banii statului aici, ci ai tuturor românilor care muncesc cinstit. În schimb, statul a fost confiscat de un grup mic de indivizi care l-au stors de resurse şi care l-au transformat în instrument de acaparare a unei ţări întregi. Poate v-aţi întrebat în ultimii patru ani de ce suntem atât de intransigenţi. Răspunsul e simplu - pentru că mandatul pe care l-am primit este să punem punct actualei stări de lucruri şi să eliminăm hoţia din România. Mandatul pe care îl cerem azi este unul în care ne angajăm să continuăm această luptă şi să îi adăugăm şi munca de construcţie. Vrem să construim, iar ceea ce ridicăm să fie trainic", a declarat Dan Barna.

La rândul lor, Cristian Ghinea şi Oana Ţoiu au prezentat principalele angajamente.

"Primul obiectiv este Fără Penali în funcţii publice, în guvernarea USR PLUS iniţiativa cetăţenească va ajunge în Constituţie. Propunem eliminarea pensiilor speciale şi calcularea tuturor pensiilor după acelaşi sistem. Egalitatea românilor în faţa pensiei înseamnă la contribuţie egală, pensie egală. Să nu mori cu dreptatea în mână este un alt obiectiv, ne luăm angajamentul să vindecăm justiţia. Vom corecta legile aberante ale lui Liviu Dragnea, vom desfiinţa Secţia Specială şi vom reorganiza instanţele pentru ca românii să aibă parte de decizii drepte. Reformăm statul prin transparenţă totală şi 300 de parlamentari, primari în două tururi şi reformă electorală. Propunem desfiinţarea sau reorganizarea agenţiilor, care beneficiază de bani publici, dar nu sunt în mod real în serviciul cetăţeanului. Vom crea infrastructura necesară pentru ca cetăţenii să nu mai plimbe hârtii între instituţii", a explicat europarlamentarul Cristian Ghinea.

"Ne angajăm să investim un miliard de euro pentru infrastructură sanitară modernă, renovarea spitalelor existente acum, construirea unora noi. Angajamentul nr. 10: Stimulente pentru a ne menţine sănătoşi - îmbunătăţirea stării de sănătate a românilor prin măsuri precum asistenţi medicali comunitari mai aproape de ei în fiecare comunitate şi în comunităţile rurale; dublarea performanţei programelor naţionale de prevenţie. Angajamentul nr. 11: Dreptul de a alege în Sănătate - încurajarea creşterii calităţii actului medical prin deschiderea concurenţei astfel încât toţi românii să aibă dreptul de a alege în ceea ce priveşte serviciile medicale şi să beneficieze de sprijinul financiar al statului în momentul în care fac asta atât în servicii medicale, cât şi în asigurările de sănătate, similar Pilonul II de pensii. Angajamentul nr. 12: Acces garantat la medicamente esenţiale - garantarea accesului românilor în regim 100% compensat la medicamentele esenţiale de pe lista OMS", a enumerat Oana Ţoiu.

În total, programul USR PLUS cuprinde 40 de angajamente. Programul de guvernare poate fi consultat aici: https://www.usrplus.ro/ce_ne_propunem