USR stă pe un butoi de pulbere. Sunt anunţate noi excluderi din partid

Miercuri are loc o nouă ședință a Biroului Național al partidului pentru a vota noul lot de excluderi din partid, din rândul celor care îl critică pe Dan Barna. Este anunțat și un nou protest al membrilor USR la sediul central, ca reacție la noile excluderi.

Printre cei vizați de această sancțiune se va număra Vișinel Bălan, care a acuzat presupuse ilegalități în filiala județeană Giurgiu, dar și Daniel Giurca, membru al organizației din Cluj, acuzat că ar fi șters documente interne ale partidului.



De asemenea, pe lista de excluderi se află Claudia Postelnicescu, acuzată, potrivit surselor din USR ”că a vorbit urât de Barna inclusiv în public și că își hărțuiește colegii”, dar și Ciprian Lupaș, cel care acuzat-o pe Olguța Totolici, soția lui Barna, că le-a adresat injurii unor membri USR, numindu-i ”căcații ăștia care nu au făcut nimic în campanie”.

Vișinel Bălan a acuzat intern nereguli cu fondurile USR Giurgiu, iar Claudia Postelnicescu ar fi vinovată, în opinia conducerii USR, de agresivitate și că l-a criticat public pe Dan Barna.



Membrii USR Cluj sunt acuzați că au pătruns în serverul conducerii și au șters înregistrările cu ședințele Biroului Național, susținând că astfel au vrut să tragă un semnal de alarmă cu privire la vulnerabilitatea sistemului informatic.



Claudia Postelnicescu, purtătorul de cuvânt al USR Ilfov, a scris pe Facebook, ca reacție la anunțata sa excludere, că își asumă tot ce a spus despre Dan Barna.



„Nu au murit niște copii și tineri acum 30 de ani, ca să îmi fie mie luată libertate de exprimare de un mediocru patentat, pus moț în vârful partidului fondat de altul de o gașcă de securiști de nouă generație.



„Hai că asta e culmea tupeului! Sunt acuzată ca îmi ”hărțuiesc” colegii și că vorbesc ”urât” despre Barna. Îmi asum tot ce am spus despre Barna: că este mediocru, că distruge partidul, că a avut un esec major strict bazat pe incompetenta proprie, ca favorizeaza o gasca de sicofanti si profitori care beneficiaza in mod exclusiv de resursele partidului. In ceea ce priveste ”hărțuirea”: încă din vara anului 2018 am primit sesizări de la persoane care adoră liderul, indiferent cine e el, pentru motive strict legate de parvenirea in partid, care nu au nimic de-a face cu meritocrația. Aceste persoane mi-au intrat în listă și mi-au făcut mai multe sesizări pentru opinii critice la adresa conducerii partidului. Aceste opinii pot fi găsite în continuare pe peretele meu, nu am șters nimic. Să se caute jignirile și hărțuirile și să mi se arate. Precizez că aceleași persoane mi-au facut sesizări, mai multe în serie, după ce au practicat un stalking obsesiv pe o perioadă de luni de zile”, a relatat Claudia Postelnicescu.



Potrivit unei înregistrări făcute publice chiar de către USR, dialogul în care a intervenit soția lui Barna s-a derulat astfel:



Stelian Ion: Dacă mai e ceva, mai intervin apoi.



Olguţa Totolici (pe fundal): Inclusiv Seidler, Ion Stelian, Cosette, toţi ăştia. Nu sunt în stare să obţină nici 3%.



Stelian Ion: Cine a vorbit, îmi cer scuze?



Dan Barna: E soţia mea, care e foarte frustrată de colegii care nu au ridicat un deget, dar acum ne umplu de căcat pe la televizor, citez.



Deciziile ar urma să fie luate după ce săptămâna trecută a fost exclusă din partid Olimpia Ardelean, care a acuzat o presupusă încercare de mușamalizare de către conducerea USR a strângerii unor semnături suspectate că sunt false în campania ”Fără penali”. Excluderea acesteia a dus la semnarea unui protest semnat de peste 500 de lideri și membri USR împotriva lui Dan Barna și a echipei sale.