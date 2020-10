Vacanta copii octombrie 2020. Cand incepe vacanta si cine va sta acasa?

Ultima zi de scoala va fi vineri, 23 octombrie 2020, iar prima zi de scoala va fi luni, 2 noiembrie. Astfel, in perioada 24 octombrie – 1 noiembrie 2020 vor sta acasa copiii prescolari si cei din invatamantul primar (clasele I-IV). Pentru ceilalti copii, vacanta scolara incepe din 23 decembrie 2020, pana in 10 ianuarie 2021.

Vacanta copii octombrie 2020. Cand incepe Scoala altfel

Programul national ‚‚Scoala Altfel'' se va desfasura in perioada 5 octombrie 2020 – 4 iunie 2021, pe o perioada de 5 zile consecutive lucratoare, a caror planificare se afla la decizia unitatii de invatamant. Ramane de vazut ce se va hotari, avand in vedere contextual pandemic in care ne aflam.

Program vacante pentru anul scolar 2020-2021

Vacantele elevilor sunt programate astfel:

Vacanta de iarna (23 decembrie 2020 – 10 ianuarie 2021)

(23 decembrie 2020 – 10 ianuarie 2021) Vacanta intersemestriala (30 ianuarie – 7 februarie 2021)

