VACANTA DE PASTE 2020. Mai multe zile libere, când pică VINEREA MARE

Autor: Filip Stan Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Vacanta de Paste 2020 se va desfasura, conform structurii anului scolar 2019-2020, in perioada 4 – 21 aprilie. Vinerea Mare a devenit sarbatoare legala, ceea ce inseamna inca o zi libera pentru elevi, conform structurii anului scolar. Anul acesta, insa, Vinerea Mare este inclusa deja in vacanta elevilor. Vacanta de Paste 2020. Elevii vor avea, in vacanta de Paste 2020, 17 zile libere, cu tot cu weekenduri. Ei vor reincepe cursurile marti, pe 21 aprilie. ZILE LIBERE 2019. Veste bună pentru elevi, o zi în plus fără şcoală în luna noiembrie In 2020, Pastele ortodox pica duminica, 19 aprilie, iar Pastele catolic pica cu o saptamana inainte, respectiv pe 12 aprilie. In 2020 s-a renuntat la vacanta intersemestriala, de o saptamana, pe care elevii o aveau inainte de Paste.

Structura anului scolar 2019-2020 cuprinde: Semestrul I Cursuri: Luni, 9 septembrie 2019 – Vineri, 20 decembrie 2019 Vacanta pentru gradinite si clasele pregatitoare – a IV-a: 26 octombrie – 3 noiembrie 2019 Vacanta de iarna: Sambata, 21 decembrie 2019 – Duminica, 12 ianuarie 2020 Semestrul al II-lea Cursuri: Luni, 13 ianuarie 2020 – Vineri, 3 aprilie 2020 Vacanta de primavara: Sambata, 4 aprilie 2020 – Marti, 21 aprilie 2020 Cursuri: Miercuri, 22 aprilie 2020 – Vineri, 12 iunie 2020 Vacanta de vara: Sambata, 13 iunie 2020 – data din septembrie 2020 la care incep cursurile anului scolar 2020-2021 Ordinul prevede urmatoarele exceptii la structura anului scolar 2019-2020: - pentru clasele a XII-a, a XIII-a seral si frecventa redusa, anul scolar are 33 de saptamani de cursuri si se incheie pe 29 mai 2020 - pentru clasa a VIII-a, anul scolar are 34 de saptamani de cursuri si se incheie pe 5 iunie 2020 - pentru clasele liceale – filiera tehnologica si pentru clasele din invatamantul profesional, anul scolar are 37 de saptamani de cursuri loading...

