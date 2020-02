Vacanţe plătite cu magneţi de frigider şi cazare la un euro. Ce se obţine cu VOUCHERE DE VACANŢĂ 2020 la târgul de turism

Târgul de Turism al României, ediţia de primăvară, aduce românilor dornici de vacanţe oferte pentru toate gusturile şi toate buzunarele, fie că sunt în ţară sau în străinătate, pe plaje exotice, la SPA, fie în călătorii culturale, de aventură sau de business.

Dacă unii turoperatori vin şi în acest an cu oferta deja tradiţională de un euro cazare în insulele greceşti, alţii lansează plata vacanţelor cu magneţi de frigider (suveniruri) sau reduc cu până la 50% orice vacanţă contractată pe perioada târgului, în timp ce sunt şi cazuri în care operatorii preferă să ocolească Romexpo, dar oferă sejururi vacanţe la fel de tentante la preţ pe site-urile proprii sau la sediile agenţiilor.

Cu zece magneți de frigider scutești 100 de euro



Ca de fiecare dată, Christian Tour, cel mai mare operator român de chartere de pe piaţa locală, se prezintă la Târgul de Turism cu o ofertă variată atât în ceea ce priveşte destinaţiile propuse amatorilor de călătorii, cât şi în privinţa tarifelor.

"Dorim ca toţi cei care vizitează standul Christian Tour în intervalul 20-23 februarie să găsească vacanţa dorită, indiferent că vorbim despre persoane în căutare de chilipiruri sau vizitatori dispuşi să aloce un buget mai mare pentru un pachet turistic. Prin urmare, revenim cu oferta de cazare de la 1 euro (valabilă în Corfu, doar pe anumite plecări şi în anumite unităţi de cazare). De asemenea, avem pentru turiştii care pleacă în vacanţă cu chartere cu autocarul o reducere de 50% la transport (pe destinaţiile Corfu, Thassos, Zakynthos, Riviera Olimpului, Halkidiki). Pentru că ne aşteptăm ca interesul turiştilor să fie foarte mare pentru vacanţele de vară - este şi cel mai bun moment pentru a-şi planifica şi achiziţiona pachetul pentru concediul mare, din vară - ofertele Christian Tour vizează în special pachetele în destinaţii de litoral. Astfel, avem reduceri de 100 de euro/camera la sejururi în Creta şi Rodos, reduceri de până la 400 de euro la pachetele de vacanţă în destinaţii ca Antalya, Egipt, Creta, Kos, Zakynthos, Rodos, Bodrum, Mallorca, Tenerife", a declarat pentru Agerpres Raluca Hatmanu, director de marketing şi comunicare Christian Tour. .

Pentru cei care vor să se relaxeze în destinaţii exotice, Christian Tour a "tăiat" 100 de euro/camera din preţul pachetului în destinaţii precum Punta Cana (Republica Dominicană), Cancun şi Riviera Maya (Mexic), Varadero (Cuba), Mauritius, Bali, Thailanda. Astfel, un sejur într-o astfel de destinaţie porneşte de la 655 euro/persoană (plus 265 euro taxe aeroport).

Discount de 50 de euro pentru aceste sejururi

De asemenea, pe toată durata Târgului de Turism, toţi cei care achiziţionează excursii opţionale din programele de circuite culturale beneficiază de un discount de 50 de euro. Pe lângă această ofertă, operatorul propune tarife reduse la programele de tip pelerinaj (Israel, Grecia, Egipt), precum şi la programele Senior Voyage în Toscana, Napoli, Sicilia, Elveţia, Cipru, Portugalia, Ţara Bascilor sau Scoţia.

Christian Tour a pregătit şi oferta la vacanţele în România: reducere Early Booking de până la 40% pentru sejururi pe litoralul românesc (în toate staţiunile româneşti de la Marea Neagră), dar şi pachetul City Break "Răsfăţ la Therme" (de la 196 lei/persoană).

"Vacanţe pentru cei mari şi cei mici

"Tot în România, lansăm, cu ocazia Târgului de Turism, câteva programe inedite în ţară, sub umbrela "Vacanţe pentru cei mari şi cei mici". Sunt circuite în zone mai puţin turistice din România, pentru toate categoriile de vârstă. Excursiile se desfăşoară în cele mai frumoase şi bogate cultural zone: Ţara Haţegului, Delta Dunării şi în Maramureş", spune Hatmanu.

Nu în ultimul rând, turoperatorul lansează o ofertă şi pentru cei care achiziţionează un city break, respectiv pe durata Târgului de Turism se va aplica o reducere de 10% la pachetele de tip city break în destinaţiile: Roma, Londra, Paris, Barcelona şi Atena.

Interesul oamenilor a crescut odată cu introducerea tichetelor de vacanţă

În ceea ce priveşte interesul românilor pentru vacanţe, reprezentantul turoperatorului spune că se aşteaptă ca anul acesta destinaţiile interne să suscite un interes tot mai ridicat.

"E un trend început acum 2-3 ani şi nu doar pentru vacanţe scurte, determinate de zilele legale nelucrătoare (1 Mai, 1 Iunie, Rusalii), ci şi pentru vacanţa principală din an, cea de vară. Acest interes a crescut odată cu introducerea tichetelor de vacanţă. În schimb, ca destinaţie externă, Antalya este în continuare extrem de solicitată, fiind principala destinaţie cerută de turiştii români care îşi fac planurile pentru vara 2020", a mai spus Raluca Hatmanu.

Reduceri de primăvară



Compania de călătorii Eximtur, chiar dacă nu participă cu stand la TTR 2020, derulează pe toată perioada desfăşurării ediţiilor de primăvara ale târgurilor turistice din ţară, respectiv în intervalul 14 februarie - 7 martie 2020, o campanie de reduceri de primăvară. Aceasta cumuleză reducerile specifice perioadei Early Booking cu un discount suplimentar acordat pentru orice vacanţă, în orice destinaţie. Reducerile cumulate pot ajunge până la 28% şi se vor aplica rezervărilor făcute în perioada menţionată, atât în on line, pe site-ul companiei, cât şi direct în agenţii.

"Am ales să nu participăm anul acesta la Târgul de Turism al României, ne concentrăm în această perioadă eforturile în direcţia unei serviri cât mai prompte a clienţilor de la nivelul întregii ţări, care ne apelează fie direct în agenţii, fie îşi fac rezervările online. Venim în întâmpinarea lor cu reduceri asemeni celor pe care le-am fi oferit la târg, astfel ca nu mai este necesară deplasarea clienţilor noştri până la locurile de desfăşurare a târgurilor, îşi pot face rezervările pentru vacanţele dorite prin intermediul site-ului nostru sau apelând una dintre cele 22 de agentii Eximtur de la nivelul ţării. În această primăvara vom fi prezenţi cu stand doar la Târgul de Turism "Vacanţa" de la Timişoara, în perioada 28 februarie - 1 martie 2020", a declarat pentru Agerpres Mihaela Drăghici, director de comunicare Eximtur.

Vacanţele de tip city break în oraşe turistice din România

Ea a precizat că şi în 2020 oferta Eximtur este caracterizată de o mare varietate de tipuri de vacanţe şi de o mare diversitate a destinaţiilor propuse, atât în România, cât şi în străinătate. Pentru destinaţiile autohtone, compania propune celor care vor să se bucure de vacanţe în România pachete în destinaţii balneare şi montane care includ proceduri spa, acces la piscine/aqua park, tratamente balneare cu aparatură modernă cu rezultate excepţionale, sejururi pe litoralul Mării Negre, vacanţe în Delta Dunării in hoteluri şi pensiuni în locuri pitoreşti cu posibilitatea rezervării de excursii opţionale cu durata de 1-9 ore cu ghizi autorizaţi, dar şi pachete pentru perioade speciale: 8 Martie, Paste, 1 Mai, Rusalii, 1 iunie etc.

Nu lipsesc nici vacanţele de tip city break în oraşe turistice din România. "Pentru turiştii care preferă vacanţele mai dinamice, recomandăm sejururi combinate, care să includă o parte activă, de exemplu un city break într-un oraş turistic, şi una de relaxare, un sejur pe litoralul Mării Negre, în Delta Dunării sau într-o staţiune balneo-montană", susţine directorul de comunicare Eximtur.

Vacanţe cu zbor charter în străinătate

Pentru 2020, reprezentanţii Eximtur estimează că se va menţine tendinţa de creştere înregistrată în ultimii doi ani pentru turismul intern, datorată în mare măsură voucherelor de vacanţă. "Plata cu acest instrument a devenit o practică obişnuită în agenţiile Eximtur, turiştii înţeleg avantajele apelării la un consultant de călătorie pentru valorificarea cât mai eficientă a acestor vouchere, atât din punctul de vedere al preţului, cât şi al serviciilor de care pot beneficia", precizează Drăghici.

Pentru cei care optează pentru vacanţe cu zbor charter în străinătate, compania vine cu o ofertă bogată către destinaţii precum Turcia, Egipt, Spania, insulele greceşti, Tunisia sau Italia. Astfel, o vacanţă cu zbor charter în Antalya (Turcia), la un resort 5 stele regim All Inclusive, porneşte de la 453 euro/persoană (preţ valabil în perioada campaniei reduceri de primăvară). Pentru perioada sărbătorilor pascale, compania propune circuite în Italia, Cehia, Egipt, Spania sau Franţa, dar şi sejururi cu zbor charter în Grecia sau Egipt.

Sejur de Paşte

Astfel, pentru un circuit de Paşte în Praga, cu durata de 4 nopţi, preţul în perioada campaniei este de 483 euro/persoana. Tariful include cazare la hotel de 4 stele cu mic dejun, transport cu avionul, transfer aeroport-hotel-aeroport, tur al oraşului Praga, însoţitor român de grup, asigurare medicală şi storno.

De asemenea, un sejur de Paşte într-un resort de 4 stele in Sharm El Sheikh (Egipt), timp de 7 nopţi, regim All Inclusive, zbor charter, asigurare medicală inclusă, ajunge la 661 euro/persoană (preţ valabil în perioada campaniei reduceri de primăvara).

Turcia, destinație de mare interes

"În 2020, apreciem că se va menţine interesul pentru destinaţia Turcia, pentru care în acest an se vor organiza zboruri charter din 14 oraşe, în plus cu două faţă de anul trecut, oraşele noi fiind Constanţa şi Satu Mare. Locuitorii din Sibiu şi Baia Mare vor beneficia şi ei în acest an de zboruri charter către destinaţia Egipt. Zboruri charter către Tunisia se vor organiza în acest an şi din Arad, Oradea, Sibiu, Satu Mare, iar către Creta şi din Tg. Mureş şi Oradea. În ce priveşte destinaţiile exotice, credem că atenţia iubitorilor de astfel de călătorii se va îndrepta către destinaţii din America Centrală şi Africa", a subliniat Drăghici.

Pentru cei care vor vacanţe ieşite din tipare, Eximtur propune clienţilor superbele insule exotice Seychelles, conceptul de Island Hopping fiind din ce în ce mai savurat de iubitorii de călătorii, dar şi un Safari în Africa, expediţii pe muntele Kilimanjaro sau o croazieră plus circuit în Alaska.

Discounturi cuprinse între 10 şi 50%



Turoperatorul Paralela 45 va derula o campanie de reduceri speciale cu ocazia Târgului de Turism, cu discounturi cuprinse între 10 şi 50% din tariful de cazare, în funcţie de destinaţie, şi se cumulează cu cele aplicate în perioada de Early Booking.

Campania se derulează în perioada 18-24 februarie şi este disponibilă pe portalul paralela45.ro, în agenţiile din reţea şi la standul Târgului Naţional de Turism al României, organizat la Romexpo, se arată într-un comunicat al companiei remis Agerpres.

La finalul campaniei, reducerile din perioada de înscrieri timpurii se diminuează, treptat, până la finalul lunii martie.

Egiptul, cea mai spectaculoasă creştere

"Şi în acest an am luat decizia de a lansa în avans perioada de reduceri ocazionată de târgul de turism pentru a veni astfel în sprijinul turiştilor din întreaga ţară care doresc să îşi achiziţioneze vacanţe cu reduceri. Cea mai spectaculoasă creştere estimăm că o va avea Egiptul, în acest an, la 100.000 - 120.000 de turişti. Şi în Hurghada, şi în Sharm el Sheikh sunt hoteluri bune, noi, frumoase, cu all inclusive, mâncarea este bună. Vacanţa în Egipt este o alternativă la Antalya, unde au fost anul trecut aproape 250 de mii de români", a declarat Alin Burcea, CEO Paralela 45.

Alte destinații spectaculoase

Cele mai solicitate destinaţii se aşteaptă să fie Turcia (Antalya, Alanya şi Bodrum), Grecia şi Egiptul, devenite în sezonul 2020 şi mai accesibile turiştilor români din întreaga ţară, după introducerea mai multor curse charter. Spre Antalya, Alanya şi Bodrum sunt programate 23 de curse săptămânale, din 13 oraşe: Bucureşti (patru curse săptămânale spre Antalya şi una spre Alanya), Cluj-Napoca, Timişoara, Târgu Mureş şi Iaşi (câte două curse/săptămână), Bacău, Arad, Baia Mare, Oradea, Suceava, Constanţa, Craiova, Satu Mare (una pe săptămână, ultimele trei fiind noi în sezonul 20202). Spre regiunea Bodrum-Kusadasi-Marmaris se zboară din Bucureşti şi din Cluj-Napoca (noutate în 2020) o dată pe săptămână.

Oferta de insule greceşti cuprinde anul acesta Creta/Heraklion din Bucureşti, Cluj-Napoca, Iaşi, precum şi din Târgu Mureş şi Oradea (noutăţi în 2020); Creta/Chania, Corfu, Rhodos şi Mykonos (noutate în 2020) din Bucureşti, în total nouă curse săptămânale. Spre Egipt sunt programate trei curse săptămânale din Bucureşti, Cluj-Napoca, Timişora (pentru Hurghada) şi una, din Bucureşti, spre Sharm el Sheikh.

70% dintre cumpărători fac rezervarea online

În perioada campaniei, preţurile pornesc de la 359 de euro/persoană pentru şapte nopţi în Antalya, cu plecare de la Bucureşti, de la 471 de euro/persoană pentru pachetul cumpărat de la Constanţa, de la 488 de euro/persoană din Satu Mare, de la 467 de euro/persoană din Craiova. O vacanţă în Bodrum costă de la 468 de euro/persoană la Cluj-Napoca. Un pachet pentru Heraklion de la Târgu Mureş costă de la 376 de euro/persoană, iar din Oradea de la 383 de euro/persoană. Preţurile pentru Hurghada pornesc de la 473 de euro/persoană, iar pentru Sharm el Sheikh de la 446 de euro/persoană. Preţurile afişate în campania de reduceri speciale au toate taxele incluse.

Conform sursei citate, pe portalul www.paralela45.ro, turiştii au la dispoziţie şi graficul de tarife pentru fiecare hotel, întreg sezonul 2020, şi pot alege vacanţa potrivită, în funcţie de buget. De regulă, într-o campanie de reduceri speciale care cuprinde şi târgul de turism, 70% dintre cumpărători fac rezervarea online şi 55% achită tot online, 30% prin transfer bancar, 15% direct în agenţii sau la târgul de turism. Vacanţa se poate cumpăra şi în rate, până la 12 rate fără dobândă, datorită parteneriatelor realizate de Paralela 45 cu şapte bănci.

Vânzări de peste 4 milioane de euro

Alin Burcea se aşteaptă la vânzări de peste 4 milioane de euro în perioada campaniei desfăşurate cu ocazia Târgului de Turism.

"Cumpărarea online a devenit o obişnuinţă pentru publicul ocupat. Noi am vândut anul trecut în valoare de 3,5 milioane de euro, estimăm că anul acesta vom ajunge la cinci milioane de euro. Dar publicul vine şi la târgurile de turism, unde găseşte cea mai mare varietate de oferte şi în două - trei ore alege vacanţa potrivită şi o şi achită. Ne aşteptăm la vânzări de peste patru milioane de euro, după săptămâna de reduceri speciale, la târgul de turism, în agenţiile proprii şi dar mai ales pe portalul Paralela 45", precizează Alin Burcea.

Vânzări în creştere sunt aşteptate, în perioada târgului de turism, şi pentru vacanţele de Paşte şi circuitele turistice.

Turoperatorul Paralela 45 estimează că va încheia anul cu un volum de vânzări de 80 de milioane de euro, în creştere cu 15% faţă de anul trecut. Reţeaua de agenţii va creşte cu încă cinci, care vor fi deschise la Râmnicu Vâlcea, Braşov, Deva, Bucureşti, ajungând astfel la un număr de 55 de agenţii proprii şi francize.

Concurs pentru iubitorii de călătorii



Dacă la ediţia din toamnă, Dertour a premiat spontaneitatea invitând iubitorii de călătorii să vină la standul său cu bagajul de mână făcut şi să se înscrie în cursa pentru câştigarea uneia dintre cele două vacanţe de două persoane, 100% gratuite, acordate pe loc, anul acesta a lansat o altă promoţie inedită: plata cu magneţi de frigider.

Astfel, turiştii care vin la standul Dertour la Târgul de Turism cu 10 magneţi din vechile vacanţe, primesc 100 de euro reducere la cumpărarea unei noi vacanţe, la alegere din cele Early Booking marca Dertour.

Unde poți merge pe baza magneților

Cei care vor să plătească cu suveniruri pot alege din destinaţii populare şi foarte iubite de români, precum Turcia, Grecia sau Spania, sejururi în fascinantele Tunisia şi Egipt sau pe meleaguri exotice, precum Bali - care are sezon vara, sau Thailanda, faimoasă pentru plajele paradisiace şi cele mai spectaculoase apusuri.

"Invităm românii să-şi convertească micile amintiri din vechile vacanţe în bani pentru una nouă, oferindu-le acest mod inedit de plată. Cu atâtea oferte şi destinaţii, ai toate şansele să rămâi cu capul în noua vacanţă. Ne-am pregătit şi la această ediţie a Târgului de Turism cu pachete avantajoase pe toate gusturile, în destinaţii cât mai diverse, ca fiecare să-şi poată alege vacanţa perfectă", spune Cosmin Marinof, CEO Travel Brands, operator al brandului DERTOUR în România.

Oferta este valabilă numai la standul Dertour, la cumpărarea unei vacanţe pe loc, în limita a 40 de vouchere pe tot parcursul Târgului de Turism, oferite sub forma a 10 vouchere pe zi. Regulamentul campaniei pot fi consultat pe www.dertour.ro.

Pachete complet

Turoperatorii grupului Aerotravel, AeroVacanţe şi CruiseHub, au pregătit pentru Târgul de Turism oferte speciale, cu reduceri de până la 50%, care sunt valabile pentru sejururile în Insula Skiathos. Pachetele sunt dezvoltate sub conceptul "Smart Vila", un produs atractiv pentru turişti datorită preţurilor accesibile pentru şapte nopţi de cazare, avion inclus, transferuri şi asistenţă turistică, într-una dintre cele mai frumoase destinaţii ale Greciei. La standul AeroVacanţe pot fi găsite, de asemenea, oferte speciale de târg pentru vacanţe în Antalya, Puglia, Ischia şi Caraibe, se arată într-un comunicat al companiei, remis Agerpres.

"În fiecare an, AeroVacanţe efectuează cercetări de piaţă şi destinaţie şi, ulterior, consolidează produsele existente şi dezvoltă noi pachete de călătorie. Pentru că o singură opţiune nu este ideală pentru alegerea vacanţei perfecte, anul acesta vă propunem diversitate. AeroVacanţe vine cu un portofoliu de produse în tendinţe şi destinaţii de călătorie frecventate chiar şi de marile celebrităţi ale lumii. Printre produsele noi pot să vă menţionez deja Ischia, Puglia şi Caraibe" , a declarat Horea Beleneş, director general AeroVacanţe.

Oferte pe cele mai noi vase de croazieră

Pentru Târgul de Turism, CruiseHub a pregătit oferte pe cele mai noi vase de croazieră, ce conţin pachete pentru croaziere de grup şi individuale, cu focus pe Marea Mediterană, Europa de Nord şi Caraibe. Croazierele de grup au reduceri de până la 300 de euro/cabina şi includ ghid însoţitor, zbor, transferuri, toate mesele şi un program bine planificat de activităţi, atât la bordul navei, cât şi la sol. Două dintre acestea au fost create special pentru târgul de turism, ediţia de primăvară. Croazierele individuale pot fi achiziţionate cu o reducere de 5%, pe perioada târgului.

"De peste 10 ani livrăm experienţa croazierei pe toate mările şi oceanele lumii. Ne bucurăm să vedem că prezenţa noastră în piaţă ajută la creşterea cu 15 - 20 % a numărului de pasageri în fiecare an. Participarea la târg este pentru noi o oportunitate de a interacţiona atât cu partenerii noştri, cât şi cu pasagerii, de a le înţelege cât mai bine nevoile şi a le oferi produse de calitate. Pentru această ediţie am pregătit două croaziere de grup pe Mediterană şi Fiordurile Norvegiei dedicate târgului, dar şi super oferte la alte 13 croaziere de grup, acoperind cele mai dorite destinaţii, pe lângă reduceri la croazierele individuale", a declarat Mihai Grigoraş, directorul general CruiseHub.

Preţuri mai mici cu 45% la CFR Călători



CFR Călători promite preţuri mai mici cu 45% la Târgul de Turism al României pentru biletele de tren pe rute interne.

"În perioada târgului, oferim vouchere cu reducere 45% pentru cumpărarea biletelor de tren în trafic intern. Voucherul este valabil pentru călătoria până la data de 23 martie 2020, iar reducerea pe baza lui se aplică la preţul final al unei călătorii simple individuale (adult sau copil), la procurarea de la casele de bilete din staţii şi agenţii de voiaj cu emitere electronică a legitimaţiilor de călătorie. De asemenea, vizitatorii de la târg, înscrişi sau care se înscriu la newsletter-ul CFR Călători, pot cumpăra direct de la standul nostru bilete de tren cu reducere 45%. Tipurile de bilete care se pot emite sunt cele disponibile la cumpărarea online cu maximum 30 de zile de anticipaţie şi cel mai târziu cu 6 ore înainte de plecarea trenului", se arată într-un comunicat al CFR Călători remis luni Agerpres.

"CFR Călători se schimbă!"

La standul companiei, cei mici pot proba şepcuţele de ceferist şi pot face fotografii pentru colecţia personală la fiecare oră exactă, de joi până sâmbătă, în intervalul 11:00 - 16:00 şi duminică între 11:00 şi 14:00.

"CFR Călători se schimbă! Mi-am propus încă de la început să punem călătorul în centrul atenţiei noastre, să îmbunătăţim situaţia trenurilor şi să schimbăm atmosfera în interiorul companiei. După mai puţin de o lună pot spune că arătăm deja o altă faţă publicului călător. Miile de mesaje primite de la oameni s-au transformat în decizii concrete de suplimentare a trenurilor, cu peste 200.000 de locuri. Primim reacţii foarte bune cu privire la numărul de vagoane, la cum arată acestea la plecarea în călătorie şi mă bucur să vă spun că am constatat şi o îmbunătăţire a stării lor de curăţenie, atunci când pasagerii coboară din ele. Ştim că mai sunt multe de făcut, unele lucruri nu se vor rezolva peste noapte, dar ideile şi soluţiile cu care colegii mei m-au primit în trenurile, depourile, reviziile şi birourile din toată ţara, mă fac să fiu optimist. Continuăm ce am început!", a declarat directorul general CFR Călători, Dan Costescu.

Promoţii speciale valabile între 20 şi 23 februarie



Touroperatorul Cocktail Holidays are o serie de promoţii speciale valabile pe durata desfăşurării Târgului de Turism al României, între 20 şi 23 februarie, dar nu va fi prezent la Romexpo. Vacanţele la tarife reduse pot fi achiziţionate online de pe website-ul agenţiei de turism.

Brandul Cocktail Holidays a apărut în urmă cu 13 ani, dar compania care îl deţine, Prompt Service Travel Company, a fost deschisă încă din 1993. Agenţia şi-a început activitatea oferind turiştilor vacanţe cu zboruri charter în Grecia - Creta, în prezent operând peste 25 de destinaţii din Bucureşti, Cluj-Napoca, Iaşi şi Constanţa. Anual, Cocktail Holidays organizează circuite culturale, istorice sau tematice, dar şi vacanţe în destinaţii exotice precum Sri Lanka, Thailanda, Cuba.

Când se deschide Târgul de Turism al României



Târgul de Turism al României, ediţia de primăvară, se va deschide joi, 20 februarie, la Pavilionul B2 al Centrului Expoziţional Romexpo, în prezenţa ministrului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri (MEEMA), Virgil-Daniel Popescu, şi a secretarului de stat, Emil-Răzvan Pîrjol, potrivit unui comunicat remis joi Agerpres.

"Cu ocazia Târgului de Turism al României, Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri organizează evenimentul de lansare a raportului privind operaţionalizarea unei reţele de Organizaţii de Management al Destinaţiei (OMD) în România. Raportul este rezultatul proiectului derulat în colaborare cu Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) şi finanţat de Comisia Europeană, prin Direcţia Generală Reform, pentru a sprijini înfiinţarea şi funcţionarea OMD-urilor în România", se menţionează în comunicat.

Standul Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri

Evenimentul de lansare va fi urmat de un seminar de lucru susţinut de experţi la nivel internaţional, care va avea drept scop prezentarea în detaliu a raportului şi a manualului de operare a OMD-urilor.

La standul Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, vizitatorii vor putea descoperi un spaţiu special destinat proiectului "EDEN Destinaţii Europene de Excelenţă". Cele nouă destinaţii europene de excelenţă care au ocupat locul I în cadrul concursurilor EDEN şi care vor fi promovate în cadrul manifestării expoziţionale sunt: Depresiunea Horezu, Parcul Natural Apuseni, Staţiunea Geoagiu - Băi, Ţinutul Buzăului, Municipiul Alba Iulia, Jurilovca, Mărginimea Sibiului, Municipiul Suceava şi Tăuţii Măgherăuş.

Februarie este luna ideală pentru a-ţi planifica şi rezerva vacanţele pentru 2020



Romexpo - organizatorul susţine că februarie este luna ideală pentru a-ţi planifica şi rezerva vacanţele pentru 2020. Astfel, la TTR vor fi prezenţi peste 310 agenţi şi tour-operatori din Africa de Sud, Albania, Bulgaria, Croaţia, Egipt, Emiratele Arabe Unite, Grecia, Israel, Italia, Maroc, Palestina, Republica Moldova, România, Serbia, Spania, Tunisia, Turcia şi Ungaria. În plus, diferenţele culturale şi geografice ale celor mai fumoase şi spectaculoase locuri din lume sunt dezvăluite prin participările oficiale la târg ale Africii de Sud, Bulgariei, Greciei, Israelului, Republicii Moldova, Marocului, Palestinei şi Tunisiei.

Reprezentanţii Consiliilor judeţene din Bistriţa, Bihor, Botoşani, Braşov, Buzău, Constanţa, Dâmboviţa, Hunedoara, Ialomiţa, Maramureş, Mureş, Suceava, Timiş şi Tulcea se asigură că România se află pe harta destinaţiilor de anul acesta, iar reprezentanţii oraşelor Amara, Bistriţa, Braşov, Botoşani, Constanţa, Eforie, Făgăraş, Geoagiu Băi, Herculane, Hunedoara, Iaşi, Mangalia, Oradea, Piatra Neamţ, Târgovişte, Timişoara şi ai comunelor Afumaţi, Miroslava, Molivisu şi Vama Buzăului vor încânta românii cu cele mai frumoase tradiţii şi obiceiuri, alături de meşteri populari de renume.

Vacanță asezonată cu momente artistice multiculturale

Căutarea de vacanţe la cel mai bun preţ va fi asezonată cu momente artistice multiculturale oferite de reprezentanţii zonelor turistice din România, dar şi de cei ai ţărilor care participă oficial la eveniment.

Ediţia de primăvară a TTR are loc împreună cu Romhotel - Expoziţie internaţională de echipamente, mobilier şi dotări pentru hoteluri şi restaurante.

Programul de vizitare este în perioada 20 - 22 februarie, între orele 10.00 - 18.00, iar în 23 februarie, între orele 10.00 - 16.00.