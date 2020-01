Vacante scolare 2020. Ce vacante vor avea copiii in acest an

Vacante scolare 2020. Conform structurii anului scolar 2019-2020, a disparut vacanta intersemestriala din februarie, astfel incat prima vacanta din 2020 va fi abia in aprilie. Vacanta de primavara va incepe in 4 aprilie si se va incheia dupa Sarbatorile Pascale – 21 aprilie 2020.

Vacanta de vara va incepe in 12 iunie 2020 si, conform proiectului pentru noul an scolar 2020-2021, scoala va reincepe in 14 septembrie 2020.

Structura anului scolar 2019-2020. Semestrul II

Cursuri: luni, 13 ianuarie 2020 – vineri, 3 aprilie 2020

Vacanta de primavara: sambata, 4 aprilie 2020 – marti, 21 aprilie 2020

Cursuri: miercuri, 22 aprilie 2020 – vineri, 12 iunie 2020

Vacanta de vara: 12 iunie 2020 – 14 septembrie 2020 (n.r. data probabila ce poate suferi modificari ulterioare).

Structura anului scolar 2020-2021. Semestrul I

Cursuri: 14 septembrie 2020 – 29 ianuarie 2021

Vacanta de iarna: 23 decembrie 2020 – 10 ianuarie 2021

