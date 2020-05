Val de cutremure în Grecia

În ziua de 19 Mai 2020, la ora 11:03:19 (ora locală a României), s-a produs în DODECANESE ISLANDS, GREECE un cutremur cu magnitudinea ml 4.1, la adâncimea de 10 km.

Un cutremur cu magnitudinea moment de 5,8 grade, s-a produs de luni, 18 mai, la Sud de Insula Creta, in extremitatea sudica a Marii Egee. Seismul a avut loc la ora 23h22min UTC (ora locala 2h22min a zilei de 19 mai). Potrivit datelor publicate de Centrul Seismologic Euro-Mediteranean, epicentrul seismului a fost localizat la Sud de Insula Creta, la 140 km Sud de Heraklion.

Cutremurul s-a produs la adancimea de 10 km si a avut magnitudinea de 5,8 grade pe scara bazata pe moment seismic. Miscarea seismica a fost resimtita in partea sudica a Insulei Creta. Seismul a fost urmat de mai multe replici cu magnitudini de pana la 4,6 grade.

Un alt cutremur moderat, cu magnitudinea moment de 5,3 grade, a avut loc in aceesi zona tot in ziua de 18 mai, la ora 4h18min UTC (7h18min timp local), urmat la randul lui de mai multe replici slabe dar si de un cutremur secundar cu magnitudinea moment de 5,0 grade produs la ora 11h48min UTC (ora locala 14h48min).

Aceste cutremure sunt legate de cutremurul puternic cu magnitudinea de 6,6 grade produs la Sud de Insula Creta in ziua de 2 mai. Geneza acestor cutremure este asociata cu subductia placii Africane sub microplaca Marii Egee, proces care are loc in lungul arcului helenic de la extremitatea sudica a Marii Egee.

