Valentin Istrate: "Dna Ţopescu mă considera un nenorocit. Adevărul va ieşi la iveală"

Cristina Topescu era o mare iubitoare de animale si era proprietara mai multor necuvantatoare. Noaptea trecuta, cand decesul jurnalistei a fost anuntat, la locuinta ei au sosit oamenii legii, dar si persoane autorizate care sa se ocupe de cainii care se aflau in locuinta Cristinei Topescu.

Marius Chirca, un iubitor de animale care are si o asociatie pentru protectia si salvarea necuvantatoarelor a fost in contact cu Cristina Topescu de mai mult timp si a intervenit duminica seara pentru preluarea animalelor ramase fara stapana lor.

"Aș dori să fac anumite precizări. Aceste înregistrări sunt din 2018, se încearcă manipularea opiniei publice. Această înregistrare este din 2018, octombrie, noiembrie, decembrie. Are legătură cu mine, Dumnezeu s-o ierte. Am avut o relație profesională, am susținut-o, am ajutat-o pentru vaccinări și sterilizare. (...) Oamenii nu fac deplasări. Eu sunt medic veterinar și lucrez în cadrul unei asociații. Erau în jur de 10 animăluțe într-o curte părăsită. Noi am fost acolo, ne-am deplasat, avem și filmări. Le-am declarat și cu persoanele vătămate.

Eu i-am operat o parte din animale, nu puteam să răspund la telefon și să operez în același timp. Doamna se plângea. Era punctul ei de vedere. Normal că a apărut disputa între mine și dânsa. (...) Lucrurile s-au rezolvat. Că altceva vorbea și se întâmpla pe la spatele meu, nu e problema mea. (...) Din păcate, doamna Cristina Țopescu a picat în cealaltă extremă. Mă considera un nenorocit. Mai devreme sau mai târziu, adevărul va ieși la iveală. (...) În cazul doamnei Cristinei Țopescu, exagerați", a spus Valentin Istrate pentru România TV.