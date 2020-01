Apel disperat al Cristinei Ţopescu înainte să moară: "Mi se încleştează maxilarele şi nu pot să respir ..."

"Acum am terminat si eu treaba, e 12 fara 10, am hranit cateii din zona, ai mei, curatenie. Iarta-ma ca te bat la cap, dar stii cum e cu foarte multi caini. Nu te sun pentru ca e foarte tarziu, ti-am dat mesaj, sms normal, ti-am zis că am vorbit cu Adrian si a zis ca incearca sa aiba grija de ei, ca sunt bine. Nu stiu, sunt si 6 pui deci asta ma dispera cu puii pentru ca nu stiam de pui. A, ne mai auzim, dar ce te rog, te rog din tot sufletul meu, sa nu ma uiti luni, sa vorbim duminica si sa stabilim, sa nu uiti, pentru ca sunt in pom, deci nu, nu ma descurc si nu am unde sa-i duc. Aşa, daca merg cu tine, vorbesti tu cu el sa nu vina sa-i mai ia si ii duc la locul lor si nu stiu, dumnezeu cu mila, nu stiu, nu stiu ce sa fac. Sunt tare amarata, mai ales cand ma gandesc ca nu pot sa-i iau pana luni si ei sat acolo, si, in sfarsit, ma mai gandesc si la toti ceilalti, mi se face rau. Te rog din sufet, da? Sa ma bazez pe tine luni, ne-auzim. Cu drag, te pup, noapte buna", spunea Cristina Ţopescu, într-o înregistrare audio difuzată de #romniatv#. Mesajul audio era trimis pe Whatsapp de către Cristina Ţopescu amicului ei, Marius Chircă.

Ulterior, Cristina Ţopescu a revenit. "Iarta-ma ca te bat la cap dar, nu mai stiu ce sa fac, ieri am facut atac de panica, am reusit sa ma pun pe picioare, sa fac emisiunea. Azi dimineata am facut din nou, mi-a trecut, acum i-ar m-a luat, mi se inclesteaza maxilarele si nu pot sa respir si nici nu sunt genul sa chem salvarea si nici nu vreau sa chem, n-am cum, cu atatia catei, cine dracu intra aici. Sper sa imi revin. Dar asta ma omoara cu zile, deci asta e un nenorocit, pur si simplu, ca pana acuma, iti dai seama ca a terminat cu aia de la DSV daca e adevarat. Si nu-mi da nici macar un mesaj, si nu stiu ce se intampla cu fetita si mi-e mie acuma rau, dar cand imi revin il ia mama dracu ca daca asta isi imagineaza ca eu sunt genul care doar plang si ma resemnez, se inseala, crede-ma. dar nu stiu ce sa mai fac acum. Te rog din suflet, cand termini treaba, da-mi un semn, merci".

