Valentina Pelinel şi Cristi Borcea, motiv de sărbătoare, fiul lor, Milan, împlineşte 4 ani. Imaginea postată pe Internet

Blondina este extrem de fericită că alături le este şi Cristi Borcea, după ce, în trecut, a lipsit de la multe evenimente, aflându-se la închisoare. Fanii au apreciat fotografia postată de Valentina şi i-au transmis multe urări de bine micuţului, dar şi întregii familii.

"Să fie mulți ani cu sănătate, să aibă doar bucurii si mereu viața să îi ofere împliniri, spre bucuria părinților care îl iubesc și îl cresc cu devotament. Mulți ANI Milan! Sunteti o familie frumoasă, fiți binecuvântați de Dumnezeu./ La mulți ani Milan să îți de-a Dumnezeu sănătate să crești mare și puternic, că frumos esti precum părinții și surioarele tale scumpe si frumoase Va pup și va îmbrățișez cu drag!/ La multi ani!! Sa-ti bucuri cu dragostea ta,parintii!!! Sa fii sanatos!!!/ La multi ani frumosi si sănătoși copil iubit Sa va trăiască și să vă bucurati de ei împreună dragilor", sunt doar câteva dintre mesajele primite la postare.

Valentina Pelinel şi Cristi Borcea au donat 100.000 de euro spitalelor

Valentina Pelinel şi Cristi Borcea s-au alăturat vedetelor care au ales să fie solidare şi au ajutat sistemul medical din România cu donaţii. Cei doi au dăruit spitalelor o sumă fabuloasă, de 100.000 de euro şi încurajează pe toţi cei care au posibilităţi să facă acelaşi lucru.

"Dragii nostri, fiti solidari! Familia Borcea, prin eforturi personale si cu sprijinul financiar al companiilor unde actioneaza, a initiat procedura legala de donatie catre spitale in valoare de peste 100 000 EURO. Banii vor fi distribuiti catre spitale incepand de azi si pana la sfarsitul lunii viitoare.

Cu toate ca activitatea companiilor noastre este blocata din cauza acestei pandemii, am ales sa venim in ajutorul celor din sistemul medical pentru ca noi toti sa fim in siguranta si protejati. Speram ca gestul nostru sa rezoneze cu toti cei care au aceasta posibilitate, pentru ca toti suntem implicati si doar impreuna prin eforturi personale concrete, putem fi solidari.

Cu cat actionam mai repede, cu atat lucrurile vor fi mai usor de gestionat si putem reveni la o stare de normalitate. Toti suntem egali in fata acestei pandemii", a scris Valentina Pelinel pe pagina sa de Facebook.

