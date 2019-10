Articol publicat in: Economie

Valoarea coşului minim de consum lunar, actualizată anual de INS prin HG

Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Valoarea coşului minim de consum lunar pentru un trai decent se actualizează anual de către Institutul Naţional de Statistică şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului, conform unei propuneri legislative adoptate, marţi, în Camera Deputaţilor. Proiectul privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.217/2000 prevede că "valoarea coşului minim de consum lunar pentru un trai decent se actualizează anual de către Institutul Naţional de Statistică şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului". "Coşul minim de consum pentru un trai decent constituie elementul principal de fundamentare a salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată şi a politicii salariale", prevede textul adoptat. Conform proiectului, coşul minim de consum lunar pentru un trai decent pentru septembrie 2018 în valoare totală de 6.762 lei pe lună. Din acestă sumă, pentru alimentaţie sunt alocaţi 1.405 lei pe lună; pentru îmbrăcăminte şi încălţăminte 651 lei pe lună; pentru locuinţă - 1.781 lei pe lună; pentru dotarea locuinţei - 220 lei pe lună; cheltuieli cu locuinţa - 477 lei pe lună; produse de uz casnic şi igienă personală - 238 lei pe lună; servicii - 488 lei pe lună; educaţie şi cultură - 546 lei pe lună; îngrijirea sănătăţii - 107 lei pe lună; recreere şi vacanţă - 234 lei pe lună; fondul de economii al familiei - 615 lei pe lună. Calculele au fost făcute pentru o familie alcătuită din doi adulţi salariaţi, de 35-45 de ani, şi doi copii în întreţinere, de 12-14 ani şi respectiv 8-10 ani. Camera Deputaţilor este for decizional. loading...

Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe facebook sau twitter

daca sunt in articol si in arraaydaca sunt in articol si in arraay