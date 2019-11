Vaporul morţii, salvarea oilor a continuat toată noaptea. "Animalele beau apă de parcă n-ar mai fi văzut aşa ceva". Imagini dramatice

Iniţial, cei care au acţionat la navă au fost medicii veterinari ai unei Asociaţii pentru Protecţia Animalelor, însă ulterior, după ce Raed Arafat a ajuns la Constanţa, cei de la DSVSA Constanţa au fost trimişi pe navă. Potrivit România TV, sunt patru-cinci medici veterinari pe fiecare tură, care încearcă să salveze animalele rămase în viaţă.

Reprezentanţii asociaţiilor pentru protecţia animalelor care au reprezentanţi în zonă au anunţat că intenţionează să cumpere oile salvate de la proprietari.

În acelaşi timp, pe pagina de Facebook a asociaţiei Letea Wild Horses a fost postat următorul anunţ: "Nava mortii, ora 3.00: Deoarece in ultimele ore au fost decupate doua portiuni din carenajul navei, inca 42 de berbecuti au fost dusi in siguranta la mal, in corturile amenajate de DSV C-ta. Aici mananca si beau apa, de parca n-ar mai fi vazut asa ceva. Dimineata vom avea o discutie cu noul presedinte al ANSVSA, dr Robert Chioveanu, care s-a implicat personal in acesta aceasta actiune, privind viitorul animalelor salvate pana acum. Si viitorul suna...normal".