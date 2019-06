Varza cu carne de porc la cuptor

Condimentam carnea cu sare, piper, cimbru si busuioc, sa-si mai ia gust pana cand ajunge in cratita.

Taiem varza fideluta, ceea ce mie de cutit nu-mi iese, asa ca am un ajutor de nadejde si anume un dispozitiv pentru taiat varza, i se mai spune si mandolina... asa am vazut eu pe youtube... haha...

Revin, deci taiem varza fideluta si o frecam bine cu sare pentru a rupe fibra si a fierbe mai usor.

Pun cratita pe foc, pun uleiul la incins si adaug carnea de porc sa se rumeneasca putin, apoi vine si ceapa, si ardeiul gras. Dupa ce s-au inmuiat legumele adaug varza, atat cat incape in cratita, acopar cu un capac si las cateva minute pana scade, apoi mai adaug varza, iar o acopar si o las cateva minute si tot asa pana cand incape toata.

Condimentez bine, pun si sucul de rosii, mai las pe foc cateva min dupa care bag cratita in cuptor, cam jumatate de ora, pana se fierbe, rumeneste si scade varza mea.

Dar ce credeti ca am stat degeaba cat a stat varza in cuptor? nu, m-am apucat sa fac o mamaliga zdravana, caci altfel parca nu merge varza.

Pofta buna!

Ingredientele si cantitatile le gasesti aici: