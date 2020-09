Venus, planeta iubirii, intra in FECIOARA din 2 octombrie! Punct de cotitura pentru relatii! STOP sau TOT INAINTE?

Venus in Fecioara. Toata lumea vrea ca iubirea sa fie magica si stralucitoare ca in povesti, insa viata nu este un basm mereu.

Daca vrei ca relatiile sa iti functioneze pe termen lung, trebuie sa stii cum sa fii autentic clipa de clipa cu partenerul tau. Cand esti autentic esti iubit neconditionat, iar a-ti arata la modul concret faptul ca iti apreciezi si sustii persoana iubita este partea cea mai importanta dintr-o relatie.

Pentru multe semne zodiacale este dificil sa faca asta, cum ar fi pentru secretosul Scorpion. Fiecare zodie are zbaterile sale in acest sens. Din fericire, suntem recunoscatori ca din cand in cand Universul ne trimite un tranzit care ne arata exact cum sa fim autentici si practici in iubire. Acest tranzit este atunci cand Venus este in Fecioara. Cand Venus este in Fecioara, ea adora sa fie de ajutor.

Venus in Fecioara este foarte implicata si ii pasa de altii.

Indiferent unde este Venus in harta ta natala, in saptamanile urmatoare vei simti ca esti mult mai dispus si disponibil sa iti oferi serviciile si sa fii de baza si alaturi de altii. Vei fi mult mai atent la nevoile nerostite si la dorintele altora. Si vestea buna este ca si altii vor fi la fel ! Venus in Fecioara ne atinge pe toti.

Venus in Fecioara poate fi mai neindemanatica in a-si arata iubirea dar iubirea ei este reala si foarte profunda, ei ii pasa cu adevarat de tot ce te priveste, iar in final, asta este ce conteaza.

Cuvintele ce definesc tot ce simbolizeaza Venus in vietile noastre sunt: iubire, dorinta, frumusete, pasiune, armonie, afectiune, sexualitate, creativitate, atractie, inspiratie, feminitate, estetica, imaginatie, apreciere, relatii. Planeta Venus are o energie exclusiv feminina, inclusiv in traditia asiatica unde este asociata cu energia Yin.

Venus in Fecioara. Venus este foarte preocupata sa fim fericiti.

Venus este despre romantism, iubire si echilibru. Ea se va concentra pe legaturile emotionale si casatorii, relatii de afaceri si de prietenie. Lui Venus ii place sa fie buna si blanda si sa faca oamenii fericiti. Cu toate acestea, Venus este planeta care ii invata pe oameni cum sa se iubeasca si sa se admire reciproc precum si sa iubeasca si admire lucrurile pe care le au.

Cand Venus se muta in Fecioara, incepe o perioada in care ne exprimam toata aceasta iubire – fara de care viata nu ar avea sens – prin gesturi practice, prin munca de detaliu pe care o facem pentru altii si pentru noi sau pur si simplu prin a fi acolo pentru cineva drag, de la o prezenta fizica, pana la un telefon sau o vorba buna.

Pentru Fecioara si deci pentru Venus in Fecioara, iubirea trebuie sa aiba sens si sa aiba neaparat un scop.

Fecioara este semn de pamant, este deci ancorata in cele cinci simturi ca si Taurul si Capricornul, insa simturile ei trebuie sa aiba o tinta practica. In afara de a fi pur si simplu romantici si a ne uita la Luna si la stele, iubirea trece si prin stomac iar ce decidem sa cumparam sau tipul de distractie la care alegem sa mergem cu cei iubiti sunt aspecte practice la care Fecioara este experta.

Acum ne putem simti cu usurinta vinovati daca ne rasfatam prea mult si muncim prea putin.

A face servicii pentru altii poate umple o nevoie si poate fi cu siguranta o expresie a iubirii.

Partea de umbra a lui Venus in Fecioara este sa fii prea critic cu partenerul, pisalog si sa te ingrijorezi prea mult, in numele unei iubiri exprimate eronat.

Cum sa iubesti cu Venus in Fecioara. Sfaturi practice!

Asa cum este Fecioara in iubirile si relatiile ei, asa vei fi si tu influentat sa fii in aceste saptamani cu Venus in Fecioara in iubirile si relatiile tale.

Fecioara este despre a fi cat se poate de real, autentic, practic si de incredere posibil. Fecioara este persoana pe care o suni pentru ca stii ca va fi acolo pentru tine cand ti se strica masina sau partenerul te-a parasit. Esti in panica sau suparare pana suni o Fecioara. Apoi, dintr-o data, problema pare ca dispare magic sau gasesti solutii sa o gestionezi si te intrebi de ce ai fost asa de anxios si isteric din cauza ei.

Acestea sunt tipul de abordari pe care le vei aduce in iubire si relatii atunci cand Venus este in Fecioara. Fecioara este uneori cam pretentioasa sau critica, dar asta pentru ca ea este in vesnica cautare a perfectiunii.

Pentru ea, totul este despre a avea standarde inalte.

Cu ea, trebuie sa fii sincer si autentic, metodic si practic, in timp ce te straduiesti sa fii cel mai bun si sa aduci tot ce poti tu mai bun in relatie.

Fecioara este si foarte smerita si umila, cu exceptia momentelor cand este intr-o competitie cu miza importanta. Ei nu ii place sa fie sufocata cu complimente. O face sa se simta jenata si considera ca toate complimentele sunt lucruri abstracte si nenecesare.

Cat timp nu esti productiv, nu iti aduci contributia concreta in relatie, gandeste Fecioara.

Da, ai avut ocazia sa iti flatezi regele sau regina cand Venus a fost in Leu si ei au adorat asta. Insa acum este vorba de energia Fecioarei. Ne miscam din complimentele si flatarile superficiale spre munca pentru a obtine o apreciere autentica.

