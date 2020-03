Veste bună pentru milioane de români. Noul ministru de Finanţe promite majorarea pensiilor şi salariilor în 2020

Un ministru de finanţe nu are alt temei de drept decât să aplice legea, a declarat, marţi, ministrul propus pentru preluarea portofoliului la Ministerul Finanţelor Publice, Lucian Ovidiu Heiuş, menţionând că va majora pensiile şi alocaţiile.



"Trebuie în primul rând să urmărim execuţia bugetară, iar unul din obiectivele pe care le am eu ca ministru care are în subordine Agenţia Naţională de Administrare Fiscală este de a realiza o colectare suficient de bună pentru ca, cel puţin începând cu 1 septembrie, să majorăm aceste pensii aşa cum este legea în vigoare. Este o lege aprobată. Eu sunt un om care toată viaţa mea am respectat şi am aplicat legea. Nu există un alt temei de drept decât ca ministru de Finanţe să pui în aplicare legile care sunt în vigoare la un moment dat. Chiar dacă ele prevăd nişte cheltuieli", a spus Lucian Heiuş.

Lucian Ovidiu Heiuş, la audieri: Voi cere comitet interministerial pentru a analiza influenţa epidemiei de coronavirus asupra economiei



Întrebat dacă va aplica legea cu riscul de a depăşi foarte mult deficitul, el a afirmat că atunci "când este lege nu există tocmeală".



De asemenea, el a fost întrebat şi despre majorarea alocaţiilor şi a explicat că legea care prevedea creşterea lor nu putea intra în vigoare de la 1 ianuarie.



"Alocaţiile în România au fost majorate. Este o lege care este aprobată. Pentru că legea a fost aprobată după aprobarea bugetului de stat şi pentru că legea finanţelor publice prevede ca în primele şase luni să nu poţi să faci rectificări bugetare s-a dat acea ordonanţă de prorogare a termenului de aplicare a acelei majorări. Nu aveai cum. Erau două legi care intrau în contradicţie", a declarat Lucian Heiuş.



Totodată, jurnaliştii l-au întrebat dacă legea care prevede dublarea alocaţiilor este una populistă, iar el a spus că atunci când vorbim despre copii şi natalitate "nu este normal şi corect să discutăm despre populism sau alt gen de lucruri".