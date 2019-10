Veste bună pentru profesori, două salarii în plus în fiecare an. CALCULATOR SALARII PROFESORI

Veste bună pentru cadrele didactice. Conform proiectului legislativ, personalul didactic de predare din invatamantul de stat beneficiaza anual de doua salarii minime brute, din fonduri alocate de la bugetul de stat pentru dezvoltare profesionala si evolutie in cariera, precum si pentru achizitionarea de materiale didactice si curriculare necesare procesului instructiv-educativ.

In conditiile in care salariul minim brut e 2.080 lei, profesorii ar trebui sa primeasca suma de 4.160 de lei pe an pentru dezvoltarea personala si materiale didactice.

"Pentru sustinerea si gestionarea calitatii actului educational, pentru mentinerea sanatatii copiilor este nevoie ca personalul suport, sa beneficieze, o data la 2 ani, de cursuri de perfectionare sau de igiena. In prezent aceste cursuri sunt platite, in cele mai multe cazuri, din fonduri personale", peste mentionat in expunerea de motive.

Mai mult, la articolul 245, dupa alineatul (8) se introduce un nou alineat care precizeaza ca, de formarea profesionala continua va beneficia personalul didactic din invatamant si, prin derogare, poate beneficia personalul didactic auxiliar si cel nedidactic.

Salariile profesorilor au fost majorate în anul 2019. Cadrele didactice au ajuns să câștige mai bine decât dascălii din unele state din estul Europei, dar sunt în continuare mult în urma țărilor din vest, unde salariile profesorilor de liceu sunt între 3.000 și 7.000 de euro brut.

Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, declara la sfârșitul anului trecut că profesorii vor avea lefuri mai mari cu 25% în 2019. Începând din acest an, profesorii universitari câștigă cu 693 de lei mai mult, adică au un salariu de 9.289 de lei, în timp ce asistenții universitari primesc cu 141 de lei mai mult, adică un salariu de 3.700 de lei.

Profesorii cu studii superioare de lungă durată beneficiază de o creștere de 343 de lei, adică primesc 4.477 de lei, iar cadrele didactice debutante au o majorare de salariu de 168 de lei și primesc în total 3.237 de lei. Majorări ar urma să mai fie făcute până în anul 2022, susținea ministrul Muncii la sfârșitul lui 2018.

În urma acestor majorări de salarii, profesorii din România au depășit dascălii din unele state din estul Europei, dar mai au mult până să se ridice la nivelul celor din Occident. Prin comparație, cadrele didactice de liceu din Germania și Luxemburg primesc lunar din partea statului sume cuprinse între 3.000 și 7.000 de euro brut.

Salariile profesorilor au crescut, dar sindicaliștii tot nu sunt mulțumiți

Sindicaliștii din învățământ susțin că în spatele creșterilor salariale se ascunde o problemă foarte gravă, aceea a comasărilor de școli. Personalul didactic și nedidactic a fost redus, iar fenomenul a luat amploare mai ales în mediul rural și la liceele cu profil tehnologic din orașe. Foarte multe școli au fost închise, iar elevii au fost nevoiți să facă naveta în satele învecinate.

De asemenea, sindicaliștii trag un semnal de alarmă cu privire la instruirea cadrelor didactice și la reformarea modulului psiho-pedagogic, în condițiile în care foarte mulți profesori obțin certificatul după doar câteva ore de practică la clasă.

Ca de fiecare dată, salariile cresc cu sume mai mari pentru profesorii care au vechime, iar cei dezavantajați sunt mereu aceia care debutează în sistemul de învățământ, care devine unul neatractiv.