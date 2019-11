Veste bună pentru români. Se reduce vârsta de pensionare

Persoanele care au lucrat în condiții deosebite de muncă vor putea beneficia mai repede de pensie, conform unui proiect legislativ pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, care a fost adoptat de Camera Deputaților.

Astfel, este stipulat faptul că cei ce au lucrat în condiții grele vor primi cu o lună în plus la vechimea în muncă pentru fiecare an lucrat în aceste condiții, adică vor beneficia de o vechime în muncă suplimentară de patru luni pentru fiecare an de lucru, față de trei luni, cât primesc aceste persoane acum pentru un an lucrat în condiții grele.

Totodată, lege prevede și schimbarea modului în care se calculează reducerea vârstei standard de pensionare. Dacă în prezent reducerea vârstei standard de pensionare se face începând cu un stagiu de cotizare realizat în condiții deosebite de peste șase ani, în viitor, reducerea vârstei de pensionare s-ar putea face din primul an de cotizare în astfel de condiții de muncă.

Spre exemplu, potrivit noii modificări legislative, dacă o persoană a muncit șase ani în condiții grele, va beneficia de o reducere a vârstei de pensionare cu doi ani, în loc de un an, așa cum prevedea înainte legea.

Legea urmează să fie promulgată de președintele Klaus Iohannis şi intră în vigoare abia după ce va apărea în Monitorul Oficial.