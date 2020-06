Veste cumplită pentru o îndrăgită cântăreaţă de muzică populară! Bunicii ei au fost infectaţi cu coronavirus: "Cele mai negre clipe"

Georgiana Lobonț, căci despre ea este vorba, este una dintre cele mai iubite vedete din lumea muzicii populare, frumoasa artistă fiind, probabil, cea mai solicitată cântăreață din zona Ardealului. Din păcate pentru ea, anul acesta a fost unul cumplit.

Întâi, la începutul anului, ea a fost supusă unei operații de urgență, în Franța, dar, din fericire, recuperarea ei a decurs perfect. Cu bunicii ei însă, este o altă problemă... au fost infectați cu temutul virus "COVID-19". Artista a povestit despre clipele de coșmar pe care le-a trăit atunci când a aflat că bunicii ei au fost infectați cu coronavirus.

"De sărbătorile pascale când i-am sunat să le urăm sărbători fericite, am fost pur și simplu șocată pentru că bunica nu mai avea putere să vorbească. Ne-am speriat foarte tare, fiind și starea de urgență și toată această nebunie cu pandemia, plus că ei sunt în vârstă, în jur de 80 de ani amândoi...

Ne-am gândit la ce-i mai rău. Am luat deciza de a suna la ambulanță, ea fiind mai apoi transportată la spital unde i-au fost recoltate probe pentru analize. Acolo a întâmpinat o problemă. Bagajul cu haine i-a dispărut și socrii mei au fost nevoiți să meargă acasă, la țară, unde locuiește bunica, să-i ducă alte haine. Ei au intrat în contact cu bunicul rămas acasă neștiind ce va urma. Când s-au întors de la spital au trecut pe la noi să-și vadă nepoțeii", ne-a spus, cu lacrimi în ochi, Georgiana Lobonț.

"După două zile bunica a primit rezultatele testului de Coronavirus"

Pentru că, de fapt, acesta a fost începutul unui coșmar care nu se mai termină. "După două zile bunica a primit rezultatele testului de Coronavirus și a fost confirmată pozitiv. Atunci în familia noastră s-a instaurat panica. Cu toții ne-am speriat pentru că nu știam ce va urma, plus că era șansa să ne contaminăm toți. Din acel moment, am intrat cu toții în autoizolare, așteptând cu sufletul la gură să aflăm dacă avem și noi simptome.

Între timp și bunicul a fost testat, apoi confirmat cu coronavirus, el fiind și acum în spital, adică de 6 săptămâni. Bunica, după o săptămâna și jumătate a fost testată de două ori negativ,și a fost declarată vindecată.

Noi am trecut cu bine peste acele momente, neavând niciunii dintre noi simptome, dar pot să va spun cu toată sinceritatea că am trăit cele mai negre clipe. Am fost speriați, panicați și nu ne venea să credem ce situație trăim. Acum noi suntem bine, dar bunicul chiar dacă au trecut 6 săptămâni este asimptomatic, dar tot pozitiv, iar acum tot ce sperăm este să vină acasă, sănătos, să îl mai pot strânge în brațe", ne-a mai spus Georgiana Lobonț.