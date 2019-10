Articol publicat in: Economie

Veste de MILIOANE pentru ROMÂNI. Anunţ OFICIAL despre al 13-lea salariu: cât este PRIMA DE SĂRBĂTORI

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Studiul salarial anual Total Remuneration Survey (TRS), realizat de Mercer Marsh Benefits, arată că circa 93% dintre companiile respondente plătesc 12 salarii anual şi au transformat al 13-lea salariu - un beneficiu oferit în trecut - în prime oferite angajaţilor de sărbători. Conform studiului, aproximativ 70% dintre angaja­torii din România plătesc prime de Crăciun, cu o valoare medie de 490 de lei. De asemenea, prima de Paşte are o valoare medie de 400 lei şi este plătită de 61% dintre companiile din România. Circa 36% dintre angajatorii români oferă şi decontarea serviciilor de transport pentru care plătesc în medie 1.400 de lei pe an, scrie Ziarul Financiare. SALARIUL MINIM s-ar putea modifica pe profesii. Ce meserii sunt avantajate Deputatul PNL Ion Ştefan a depus, la Camera Deputaţilor, un proiect de lege care dă posibilitatea ca salariaţii din mediul privat să poată primi al 13-lea şi al 14-lea salariu, 20% din cheltuielile salariale urmând să fie deduse din impozitul pe profit. Veste bună pentru salariaţi. 300 de lei în plus pentru aceşti angajaţi, anunţă ministrul Muncii "Proiectul de lege înregistrat, ieri (marţi-n.r.), la Camera Deputaţilor, dă posibilitatea salariaţilor din mediul privat să poată primi al 13-lea şi al 14-lea slariu. Ne dorim alinierea la realitatea europeană. Aşa cum sunt recompensaţi salariaţii din companiile profitabile din Germania, Franţa, Spania, Austria, Italia aşa trebuie să se întâmple şi în România. Discrepanţa veniturilor dintre salariaţii din mediul privat şi cei din sistemul public este o realitate. Ca atare, PNL vine în întâmpinarea mediului de afaceri cu propunere de modificare a cadrului legal, prin care care salariaţii societăţilor comerciale cu capital integral privat au posibilitatea de a primi al al 13-lea şi al 14-lea salariu", a declarat Ion Ştefan. loading...

Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe facebook sau twitter

daca sunt in articol si in arraaydaca sunt in articol si in arraay