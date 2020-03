Veste dureroasă despre Smiley şi Gina Pistol. "Trist, dar adevărat"

Smiley a făcut anunțul în cadrul emisiunii prezentate de Cătălin Măruță, unde a precizat că iubita sa nu este alături de el.

"Gina e izolata la domiciliul ei. Trist, dar adevarat", a spus Smiley.

Gina Pistol RUPE TĂCEREA. Detalii INTIME în premieră despre relaţia cu Smiley

Gina Pistol și Smiley trăiesc o poveste de dragoste pe care cei doi au vrut să o țină departe de ochii curioșilor. Se iubesc, se sprijină necondiționat, iar fanii lor se întreabă când va avea loc marele eveniment.

"Eu sunt bine cum sunt. Am vorbit cu el despre nuntă. Eu nu mă grăbesc, cred că doar mama. La câte ședințe foto în rochie de mireasă am avut... Când mă voi mărita, voi face o petrecere în aer liber, fiecare vine imbrăcat cum vrea. Voi face un grătar fără mici! Fac 39 de ani, dar nu am nicio problemă că sunt nemăritată la vârsta asta!', a spus Gina Pistol.