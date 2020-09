Veste proastă pentru fanii Netflix! Mai multe filme vor dispărea de pe platformă

Septembrie este luna în care ne vom lua adio de la mai multe filme și seriale de pe Netflix. Așadar, dacă nu ați apucat să vedeți anumite producții până acum, grăbiți-vă, pentru că mai aveți la dispoziție doar câteva zile pentru a urmări o parte dintre acestea.

Iată care sunt filmele care vor fi scoase de pe platformă în a doua jumătate a lunii septembrie:

16 septembrie: The Witch, filmul de groază care îi are în distribuție pe actorii Anya Taylor-Joy, Ralph Ineson sau Kate Dickie.

17 septembrie: Train to Busan. Un alt film horror, de data aceasta cu zombie. Călătorii unui tren care merge de la Seoul la Busan trebuie să supraviețuiască atacurilor cauzate de un virus care îi transformă pe oameni în ucigași.

20 septembrie: Sarah's Key. Jurnalista Julia, interpretată de Kristin Scott Thomas, se ocupă de povestea unei fetițe de 10 ani, Sarah, a cărei familii a fost despărțită în timpul "Vel' d'Hiv Roundup", din 1942.

21 septembrie: SMOSH: The Movie. O comedie de familie palpitantă, care îi are în centru pe membrii familiei Smosh. Un video rușinos cu Anthony este distribuit pe internet, chiar înainte de cea de-a cincea reuniune de liceu.

22 septembrie: 20 Feet From Stardom, un documentar despre industria muzicală.

26 septembrie: The Grandmaster. Un film de arte marțiale produs în 2013, în Hong Kong. Acesta spune povestea maestrului Ip Man, a cărui viață liniștită este perturbată în momentul în care este desemnat de către maeștrii din Sud să-i reprezinte într-o luptă cu rivalii din Nord.

28 septembrie: Tucker and Dale vs. Evil. O comedie cu accente horror, care îi are în prim plan pe Tucker și Dale. Cei doi pleacă într-o vacanță în munți, însă lucrurile iau o întorsătură neașteptată atunci când sunt confundați cu niște criminali.

30 septembrie: În ultima zi a lunii septembrie vor fi scoase de pe Netflix nu mai puțin de 28 de filme. Printre acestea se numără și celebrele filme din seria Jurassic Park, Resident Evil sau Terminator. Iată lista completă a producțiilor care dispar din grilă pe 30 septembrie:

A Knight's Tale

Cheech & Chong's Up in Smoke

Dear John

Despicable Me

Donnie Brasco

Frances Ha

House of the Witch

Inside Man

Insidious

Jurassic Park

The Lost World: Jurassic Park

Jurassic Park III

Menace II Society

Million Dollar Baby

Mortal Kombat

Mud

Resident Evil: Afterlife

Schindler's List

Seabiscuit

Sinister

Starship Troopers

Terminator 3: Rise of the Machines

Terminator Salvation

The Devil's Advocate

The Social Network

Zack and Miri Make a Porno

40 Days and 40 Nights

2012

Ce seriale nu vom mai vedea pe Netflix din septembrie

Pe lângă filmele și documentarele enumerate mai sus, sunt și câteva seriale care au fost sau vor fi scoase de pe Netflix în luna septembrie.

21 septembrie: Person of Interest, sezoanele 1-5. Drama SF a apărut în 2011 și a avut 103 episoade, împărțite în cele 5 sezoane. Un programator multimilionar, Harold Finch, crează un program pentru Guvern, cunoscut sub numele de "Mașina". Acesta poate anunța posibile acte teroriste, poate combina toate sursele de informații și poate afla cine are de gând să comită infracțiuni.

Un alt serial care nu va mai putea fi vizionat pe Netflix este și Once Upon a Time. O dramă de fantezie, care a avut 7 sezoane și a fost lansată în 2011. Acțiunea serialului se desfășoară între o lume de povești, unde totul este posibil, și un oraș, numit Storybrooke.

Fanii documentarelor legate de crime nu vor mai putea urmări nici serialul Cold Case Files. Acesta a avut un singur sezon, apărut în 1999. În cele 135 de episoade au fost analizate mai multe cazuri de crimă rămase nerezolvate de-a lungul anilor.