Veste teribilă pentru "trimisul lui Dumnezeu". Ce a decis instanţa în cazul bărbatului care a încercat să ucidă 45 de oameni

Oliver Stan este închis într-un spital de maximă siguranţă, iar anul trecut era extrem de optimist.

"Am fost la comisie, iar doctorii au spus că pot pleca din spital, pentru că boala mea este în regresie. Am înţeles că sunt bolnav şi am promis că voi lua tratamentul atunci când voi pleca din spital. Am depus documentele la dosar şi sper ca instanţa să dea un verdict favorabil", declara la acea vreme pentru SpyNews.

Oliver Stan a intrat, în 2013, într-o sală de curs a Universităţii Tehnice Iaşi, unde se aflau patru cadre didactice şi 41 de studenţi care susţineau examenul de licenţă. El avea în spate un rucsac şi a avertizat că îi va arunca pe toţi în aer. Apoi a încercat să detoneze un obuz, producând o mică explozie la dispozitivul de declanşare. Ca să fie sigur că efectul va fi unul devastator, aşezase lângă obuz şi 12,5 litri de benzină. Din fericire, capsa detonatoare era folosită, iar obuzul nu a explodat. La anchetă, a declarat că a săvârşit atacul la comanda lui Dumnezeu, care i-ar fi spus să-i ucidă pe cei 45 de oameni.