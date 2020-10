Veste tristă în lumea muzicii! Cântăreţul britanic Tom Parker (32 ani) are o tumoare cerebrală şi este în stadiu terminal

Într-un interviu acordat revistei britanice OK! Magazine, Parker și soția sa, Kelsey Hardwick, au spus că medicii i-au informat că tumoarea se înscrie în „cel mai rău scenariu” și le-au spus că tânărul este în stadiu terminal: „Au tras perdeaua în jurul patului meu și mi-au spus: Ai o tumoare pe creier. Tot ce mi-a venit în gând atunci a fost: La dracu! Am fost în stare de șoc. Este glioblastom în faza a patra și au spus că este terminal. A fost foarte mult pentru mine... Încă nu am procesat toate implicațiile".

Parker, care a anunțat la începutul acestui an că el și soția lui așteaptă al doilea copil, a scris pe Instagram: „Cu toții suntem absolut distruși, dar vom lupta cu asta până la capăt. Nu vrem tristețe, ci doar dragostea și gânduri bune... Vom încerca toate opțiunile de tratament disponibile”, relatează CNN.