Veşti proaste pentru elevi: "Nu există bază legală pentru decontul transportului"

Asociaţia Elevilor din Constanţa a organizat din nou un protest în faţa sediului CJ, pentru a cere subvenţionarea cu 50 la sută a transportului judeţean pentru elevi şi studenţi. După câteva minute, cei aproximativ 20 de elevi prezenţi la manifestare au dorit să intre în sediul CJ pentru a asista la şedinţă, iar jandarmii au permis accesul în sală pentru o delegaţie formată din cinci elevi.

Înainte de începerea şedinţei, preşedintele Asociaţiei Elevilor, Andrei Mihai Tănase, a luat cuvântul şi a cerut ca elevii să beneficieze de reducere la transportul judeţean.

"Am venit cu o solicitare de a înceta amânările, de a înceta promisiunile deşarte, de a adopta un proiect de hotărâre prin care elevii din judeţul Constanţa să poată beneficia de reducerile cu care sunt îndreptăţiţi, conform legii 1/2011. Până în momentul de faţă am primit argumente că nu se poate aplica această lege, am primit argumente că nu ar exista bani pentru a se aplica această lege. (...) Suntem aici să solicităm respectarea legii 1/2011 şi acordarea reducerilor pentru elevi şi studenţi la transportul judeţean. Pe cale de consecinţă convocarea unei şedinţe extraordinare săptămâna viitoare pentru adoptarea acestui proiect de hotărâre", a afirmat liderul Asociaţiei Elevilor.

La rândul său, preşedintele CJ Constanţa, Marius Horia Ţuţuianu, a spus că elevii nu doresc decontarea pentru a merge la şcoală.

"S-au analizat toate posibilităţile de a face legal ca transportul pentru elevi să fie decontat. Nu doriţi decontarea pentru a merge la şcoală, doriţi decontarea pe toate rutele judeţene. Iniţial aţi cerut pentru 4.000 de copii, apoi 5.000, pe urmă 15.000, apoi 30.000 pentru a merge în orice localitate din judeţ, începând de la plajă până la discotecă. S-a format un grup de lucru care a discutat toate aspectele legale şi posibilităţile legale de a face această decontare. După cum ştiţi, noi nu avem regie de transport", a explicat preşedintele CJ Constanţa.

De asemenea, şeful Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) Constanţa, Gabriela Bucovală, a explicat, la şedinţă, modalitatea prin care este decontată naveta elevilor.

"Dacă vorbim despre navetă vorbim despre articolul 84, alineatul 3 şi 3.1, care spun că elevii care nu pot fi şcolarizaţi în localitatea de domiciliu, li se decontează cheltuielile de transport din bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale în limita a 50 de kilometri sau li se asigură decontarea sumei ce reprezintă contravaloarea a opt călătorii dus-întors pe semestru dacă locuiesc în gazdă. Articolul a fost completat cu alineatul 3.1 care spune: elevilor de nivel liceal care nu pot fi şcolarizaţi în localitatea de domiciliu la filiera, profilul, specializarea solicitată, li se decontează cheltuielile de transport din bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale în aceleaşi condiţii", a explicat şeful ISJ Constanţa.

Gabriela Bucovală a precizat că în judeţul Constanţa sunt peste 2.300 de elevi care fac naveta şi 1.600 dintre ei beneficiază de decont.

"Avem 2.328 de elevi care se deplasează în interes educaţional, elevi care fac naveta efectiv. Dintre aceştia, 1.634 beneficiază de decont. 1.244 beneficiază de decont din fondurile Ministeului Educaţiei Naţionale, prin inspectoratul şcolar, alţi 390 care probabil nu se încadrează în prevederile legale beneficiază de decont prin autorităţile locale (...) 694 de elevi care fac naveta, elevi de liceu, nu li se decontează pentru că nu se încadrează în prevederile legal, fie pentru că au în localitatea de domiciliu profilul ales, dar merg la liceul în altă localitate, fie pentru că operatorul privat de transport nu le oferă abonamente care să se încadreze în preţul maximal", a mai spus şeful ISJ Constanţa.

În vara anului trecut, Asociaţia Elevilor din Constanţa a dat în judecată Consiliul Judeţean pentru ca instanţa să determine această instituţie să subvenţioneze transportul judeţean pentru elevi şi studenţi cu 50 la sută. Dosarul se află pe rolul Tribunalului Constanţa. De asemenea, la începutul acestui an, elevii au protestat în faţa Consiliului Judeţean pentru a determina conducerea acestuia să acorde reducerea.