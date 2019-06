VEŞTI PROASTE pentru şoferii din Bucureşti. Va curge cu amenzi usturătoare. Ce pregăteşte primăria

Proiectul va ajunge pe masa consilierilor săptămâna viitoare, iar șoferii care blochează circulația ar putea scoate sute de lei din buzunar pentru a-și recupera mașinile, scrie antena3.ro.

"Este un regulament de ridicare al autoturismelor, foarte mulți dintre noi am fost puși în fața unor blocaje în trafic datorate unor persoane care au înțeles să își parcheze mașina în locuri care nu permit acest lucru. Iarna, de multe ori, deszăpezirile nu au fost realizate în cele mai bune condiții, din acest motiv. Doar Poliția Rutieră sau secția de rutieră din cadrul Poliției Locale este cea care poate dispune o astfel de ridicare. Operatorul este o companie municipală, vin să ridice autoturismul care blochează, urmând să îl transporte într-un loc cu pază. Spațiul am prevăzut în regulament să fie pe raza municipiului București și în urma achitării contravalorii sancțiunii, proprietarul să își poată recupera autoturismul. Taxele de ridicare sunt de 200 de lei pentru majoritatea autoturismelor. Undeva între 350 - 470 de lei pe zi, pentru o ridicare cu transport, plus 150 de lei pe zi pentru perioada în care nu este revendicată" a spus Tudor Ionescu, consilier general.