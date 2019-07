Veşti teribile despre starea de sănătate a lui Mihai Constantinescu. "Îl chinuie mult. Mult prea mult"

Starea de sanatate a lui Mihai Constantinescu nu s-a imbunatatit deloc, spre dezamagirea tuturor romanilor. Medicii incearca imposibilul pentru a-l face bine pe artist in timp ce sotia sa refuza deconectarea acestuia de la aparate.

La jumatatea lunii mai, Mihai Constantinescu a ajuns de urgenta la spital dupa un stop cardio-respirator, iar la scurt timp dupa a intrat in coma, medicii recomandand sa fie deconectat de la aparate.

Multe vedete s-au rugat si inca se roaga pentru ca artistul sa se faca bine, iar ultima persoana care a facut o declaratie publica cu privire la starea lui Mihai Constantinesc a fost jurnalista Mara Banica.

"Nu m am uitat la nicio stire despre starea sanatatii lui Mihai. Nu am citit niciun articol de cand Mihai este in spital. Intreb vesti despre el pe cei care-i sunt cu adevarat apropiati. Asta-seara, fiul meu m-a intrebat cum se mai simte si cand mai vine pe la noi. "Curand, mami", i-am spus.

Ne-a vizitat de ziua mamei mele. Operat proaspat, a urcat peste 50 de trepte si a plecat tarziu, in noapte. L-am condus acasa atunci si ne-am promis revederea in formula largita, data viitoare si cu Simona lui.

Ma gandesc de ce il incearca Dumnezeu atat de tare pe omul asta care nu are nici pic de rautate, egoism sau rea intentie. Nu stiu. Dar stiu ca il chinuie mult. Mult prea mult. Intr-o lume minunata, Mihai nu ar fi bolnav", a spus Mara Banica pe contul ei de Facebook.

Conform unor surse România TV, starea artistului nu e deloc buna. Informatiile au fost aflate de la cadrele medicale din Spitalul Floreasca. Trupul artistului ar fi plin de metastaze, iar starea lui se agraveaza.

Soţia sa a incercat sa il mute intr-o clinica de specialitate din Europa, dar medicii nu o lasa. Transportul artistului in starea delicata in care se afla ii poate pune si mai rau in pericol starea de sanatate. Asa ca aceasta si-a rugat prietenii sa doneze sange pentru sotul ei.