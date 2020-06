Vica Blochina a fost AMANTA lui Victor Piţurca timp de 16 ANI. Cum era pe vremea când dansa în clubul MELODY

Vica Blochina și-a amintit de perioada în care a fost dansatoare la clubul Melody din Capitală şi a făcut câteva dezvăluiri pentru Pro TV.

"Pentru mine, dansul e o artă, fie că e pe scena Operei, fie că e street dance. Am dansat cu pasiune și mi-a plăcut ceea ce am făcut, iar etapa din viața mea pe scena clubului Melody din București a fost o perioadă frumoasă a tinereții mele. Am cunoscut multă lume, mulți artiști. Am avut experiențe, unele frumoase, altele triste, dar așa e viața", a declarat Vica Blochina.

"Baletul a fost și este pasiunea vieții mele. E o artă care cere sacrificii. La Melody am dansat, am făcut coregrafie și dansul, sub orice formă, e o artă", a mai spus fosta amantă a lui Victor Piţurcă.

Vica Blochina a explicat și de ce a renunțat să mai danseze la Melody: "Am renunțat la Melody pentru că am plecat în Cipru, la studii. Am studiat la Cyprus College of Tourism, după care am revenit în România, unde mi-am definitivat studile la Universitatea Bioterra".

Vica Blochina a trăit timp de 16 ani o poveste de dragoste cu Victor Pițurcă. Din relația celor doi a rezultat un băiat, Edan.