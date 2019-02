Victor Negrescu: Cât timp valorile social-democrate vor fi reprezentate de PSD, voi fi în această echipă

Întrebat dacă ia în calcul să plece din PSD la Pro România, Negrescu a răspuns: "Eu cred că ar fi un lucru grav dacă s-ar întâmpla lucrul acesta, pentru că eu reprezint o organizaţie cu peste 10.000 de membri, şi dacă s-ar întâmpla lucrul acesta, ar însemna că PSD nu ar mai fi un partid de stânga. Eu sunt fidel valorilor social-democrate şi atât timp cât aceste valori vor fi reprezentate de PSD, voi fi în această echipă".

Fostul demnitar a spus că se ocupă de relaţia dintre PSD şi Partidul Socialiştilor Europeni şi atâta timp cât PSD va rămâne fidel acestei relaţii va rămâne în partid.

"Eu mă ocup de relaţia dintre PSD şi Partidul Socialiştilor Europeni şi atât timp cât PSD va rămâne fidel acestei relaţii, eu voi fi în PSD. Şi eu aştept să am o discuţie cu conducerea PSD. De când am plecat din Guvern, nu am avut astfel de discuţie aprofundată. Am înţeles că va avea loc. Aştept această discuţie, pentru că este extrem de important ce vrem să facem. Urmează alegerile pentru Parlamentul European. De principiu, PSD va fi afiliat Grupului Social Democrat din Parlamentul European şi Partidului Socialiştilor Europeni. Trebuie să ştim dacă mergem pe acelaşi drum şi eu cred că trebuie să continuăm pe acelaşi drum, fiind în continuare de stânga, fiind principala formaţiune politică de stânga din România", a spus Victor Negrescu.

El a afirmat că duminică, împreună cu colegii din PSD, va fi transmis în CEx un mesaj de unitate, prin care toţi social-democraţii să fie îndemnaţi să lucreze împreună în perspectiva viitoarelor alegeri.

"Anul acesta avem un an electoral, un an dificil şi este important ca stânga românească să fie unită pentru a câştiga următoarele alegeri. Unită în jurul valorilor social-democrate. Acest lucru este extrem de important", a mai spus social-democratul.

În opinia sa, plecările din PSD nu pot fi ignorate.

"Cred că aceste plecări nu pot fi ignorate. De aceea, astăzi, voi discuta cu colegii mei tocmai despre această nevoie de a ne concentra mai mult pe ceea ce avem de făcut în interior, de a discuta mai mult între noi, de a nu discuta pe grupuleţe, de a nu mai face poze pe grupuleţe şi de a veni cu un program, într-adevăr, care să ne împingă să lucrăm împreună", a mai susţinut Victor Negrescu.