Victor Ponta, atac dur la social-democraţi: PSD a fost vândut de liderii săi

„Tot ce am primit eu si cred ca si dumneavoastra, am primit de la parinti. Ma bucur ca i-am convins pe domnul Tariceanu si pe cei de la ALDE sa vina in ehhipa Pro Romania, o sa avem o echipa buna, candidati seriosi, va garantez ca nu o sa avem niciun Mitica Dragomir sau Petre Roman pe liste. Cam tot ce vorbeste dna Firea...cred ca inca e tulburata de alegerile de la Bucuresti.”, a spus lideurl Pro România.

De asemenea acesta a subliniat că nu o să facă niciun blat cu președintele Klaus Iohanni.

”Eu cred ca trebuie sa fie si PSD si PNL in politica, dar trebuie sa aiba lideri mai buni. Multa lume simte ca PSD a fost vandut de liderii sai, iar PNL foloseste puterea in interes personal”, a spus Victor Ponta.