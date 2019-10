Victor Ponta a răbufnit: "Este prima dată în istorie când în plenul reunit şi în faţa presei asist la o tentativă de corupţie"

"In timpul dezbaterii motiunii un deputat PSD de Botosani si-a permis sa vina la Grupul ProRomania spunand ca Ionel Arsene ( Presedintele CJ Neamt PSD) vrea sa vorbeasca la telefon cu ei ! Este prima data in istoria Parlamentului cand in plenul reunit si in fata presei asist la o tentativa de coruptie! Cred ca lucrurile au ajuns mult prea departe si trebuie sa le oprim AZI !", a scris Ponta pe Facebook.

Fostul lider al PSD, Victor Ponta, l-a îmbrancit joi, in plenul reunit al Parlamentului, pe deputatul PSD Costel Lupașcu, care venise să facă nişte oferte parlamentarilor Pro România din partea baronului Arsene.

"Ponta s-a ridicat din banca, l-a tras de mana pe Lupascu, l-a dus in afara zonei parlamentarilor Pro Europa si l-a imbrancit catre zona parlamentarilor PSD. 'Du-te, ma, de aici!', i-a zis Ponta.

Schimb dur de replici între Dăncilă şi Ponta: "V-aţi vandut ieftin. De la noi nu se vinde nimeni"