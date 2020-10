Victor Ponta: "Ăia mai puternici SCAPĂ, ăia mai slabi MOR"

”Problema este următoarea. Suntem egali în fața pandemiei? Pentru că eu asta văd și asta o să și propun împreună cu cei de la PRO România, domnule, hai să trecem toți, împreună, peste criză. Nu se poate să treacă din nou, ăia mai puternici scapă, ăia mai slabi mor. Nu cred că e corect pentru o societate. Când spun că suntem egali, apropo de venituri, apropo de tratament, apropo de firmele românești, care nu sunt tratate egal, hai să trecem împreună peste criză și după începe competiția din nou. Dar acum nu suntem egali și nu am văzut nimic în nicio măsură propusă de Guvern o chestie cu care să-l ajuți pe om acum”, a declarat Victor Ponta în exclusivitate la DC News.

Ponta: Eu, dacă eram la USR, nu mai zicea nimeni nimic!

"Apropo, eu cred că Brașovul este orașul cel mai bine manageriat. Nu plâng de grija lui Scripcaru, dar orașul era foarte bine condus față de alte orașe. A venit un domn de la USR, foarte bine, nu-i nimic rău, dar am văzut că până la urmă nu are diplomă.

Și-a trecut o diplomă pe care nu o are. Mă gândeam, am fost și eu la o Universitate în Catania, chiar am fost, chiar am luat-o... dacă nu m-au tocat că am, că n-am, că n-am că am... dacă eram la USR nu mai zicea nimeni nimic, nu?! N-a terminat omul facultatea de automatică, n-a terminat-o. Și-a trecut-o în CV și acum a venit și a spus că nu a terminat-o", în exclusivitate pentru DC NEWS.