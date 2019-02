Victor Ponta: Bugetul arată rău. O să votăm contra

"Bugetul arată rău şi din acest motiv o să votăm contra şi vreau să explic şi de ce. Au fost două amendamente ale Pro România, noi nu am făcut 1.500, 5.500, 7.000 de amendamente, noi am făcut două. Unul prevedea să nu mai dăm 100.000 de euro pentru partide în anul 2019, în condiţiile în care s-au îngheţat pensii, salarii. Am văzut, la început, că nu am avut succes deloc. Cei de la PSD - ALDE au fost contra, după care, au fost de acord, s-au cedat 140 de milioane, dar au mai rămas cu 270 de milioane de lei. 270 de milioane e prea mult pentru partidele politice şi poate că astăzi le mai vine mintea şi mai cedează prada asta de 270 de milioane", a declarat Victor Ponta, la Parlament.

El s-a declarat uimit de faptul că nu a găsit înţelegere la al doilea amendament al Pro România, legat de continuarea programului de grădiniţe cu Republica Moldova.

"Dincolo de asta sunt nişte probleme legate de datele pe care s-a construit bugetul, date false, din păcate, şi practic ce se va vota acum nu va avea nicio legătură cu ce va fi peste trei luni, cinci luni, la rectificare, practic, o să fie un alt buget faţă de cel de acum", a spus Ponta, subliniind că nu are rost să se "umfle cifrele". "E ceea ce i-am spus domnului Teodorovici şi doamnei Pescaru, oameni cu care eu am lucrat când am făcut bugete: nu are rost să umfli datele, să pui din burtă, că o să creşti cu 5, cu 6, când toată lumea îţi spune că nu se poate. Probabil că o să fim în 2019 sub 4. Şi, dacă porneşti pe date false, (...) când umfli cifrele o să-ţi explodeze în faţă", a arătat liderul Pro România.