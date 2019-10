Articol publicat in: Politica

Victor Ponta, despre candidatul stângii: Să facem un sondaj de opinie Dăncilă - Diaconu. Eu ştiu cine câştigă

Autor: Ionela Marcu Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Victor Ponta propune un sondaj de opinie între Viorica Dăncilă şi Mircea Diaconu pentru stabilirea unui candidat comun al stângii pentru Preşedinţie. Victor Ponta a declarat joi seară la România TV că va propune PSD realizarea unui sondaj de opinie între Viorica Dăncilă şi Mircea Diaconu pentru stabilirea unui candidat unic al stângii pentru Preşedinţie. "Eu ştiu cine va câştiga", a spus Victor Ponta, adăugând că aceasta ar fi o şansă pentru stânga să intre în turul doi. El a spus că Pro România va merge cu „o propunere comună” doar dacă se vor „înţelege” cu cei de la PSD. „Dacă ne înţelegem toţi se pot face alegerile anticipate la Parlament odată cu cele locale. Ar avea sens”, a spus Ponta. În cazul în care stânga nu prezintă o soluţie comună, este „natural” ca partidele de dreapta să formeze guvernul, a mai precizat Ponta. loading...

