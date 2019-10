Victor Ponta, dezvăluiri sumbre. Ce se întâmplă după moţiunea de cenzură

"Toata lumea vorbeste despre cine vine Prim Ministru dupa motiunea de cenzura - cine ajunge la guvernare - cum se schimba situatia la Alegerile Prezidentiale .... Si eu sunt singurul care intreb mereu si vreau sa aflu doar un singur lucru : CINE FACE BUGETUL PENTRU 2020 , CU CE BANI SI DE UNDE ?

Nu ma astept sa inteleaga Vio si Fifi ce inseamna buget, deficit - complicat , prea multi neuroni necesari... Orlando intelege dar il doare fix in cot ca el pleaca si platesc altii ! Faptul ca nu vad la PNL ( cu exceptia lui Catu) si la USR ( chiar fara exceptii) nicio preocupare este fff grav . Asa ca trebuie sa facem noi ProRomania munca celorlalti.

Pare tehnic - dar de Bugetul din 2020 depinde viata noastra a tuturor : ce taxe si impozite o sa platim, cati bani o sa fie ( daca o sa fie) pentru salarii, pensii , educatie , sanatate .... Si, cel mai important, cati bani o sa imprumutam - bani pe care ii lasam datorie pentru copiii nostri !

Deficitul ( diferenta intre cati bani incaseaza Guvernul si cati bani cheltuie ) se acopera prin imprumuturi - la aceste imprumuturi platim dobanzi din ce in ce mai mari ( dublu fata de Ungaria, Bulgaria sau Grecia) , pentru ca se stie ca Romania are nevoie de bani si accepta orice dobanda! Si asa bulgarele de zapada se face din ce in ce mai mare - pana ne striveste din nou ca in 2010 !

Sa mai explic inca o data de ce sunt asa ingrijorat ! Si explicatia este mai usoara daca fac o comparatie cu anul 2015 ( in care ma aflam la Guvern ) :

1. In 2015 pe intreg anul ( 12 luni) deficitul bugetar a fost de 10 miliarde de lei - acum doar pe 8 luni este deja 22 de miliarde ( pe tot anul vor fi cel putin 30) ! Vedeti diferenta ?

2. In 2015 Guvernul a imprumutat pentru tot anul 10 miliarde de lei ca sa acopere deficitul - in 2019 Guvernul plateste peste 10 miliarde de lei doar ca dobanzi la imprumuturi !

3. In 2015 deficitul a fost in scadere fata de 2014 cu un miliard de lei / in 2019 este in crestere fata de 2018 cu 5 miliarde ! Intelegeti care este directia?

4. In 2015 pe intreg anul deficitul a reprezentat 1,5% din PIB ( Produsul Intern Brut) - in 2019 doar in 8 luni este de 2,1% din PIB ( pe intreg anul va fi peste 3,5% ) - in conditiile in care din 2015 pana in 2019 PIB ul a tot crescut prin munca noastra a tuturor

Concluzia :

Pentru anul 2020 adaugati la aceasta gaura din 2019 ( care va fi de peste 30 miliarde ron la sfarsitul anului) inca 20 miliarde din prevederile noii legi a pensiilor , 5 la cheltuielile din cresterea Legii salarizarii si preturile la energie , 5 la Aparare ( pentru ca s-a amanat pe anul viitor contractul de corvete) si ajungeti la 60 miliarde de ron = 14 miliarde de Euro pe care nu ii avem in Bugetul din 2020 si trebuie sa ii imprumutam ; de la niste banci care stiu ca suntem disperati dupa bani si ne pot cere orice dobanda !

Asa arata datele pentru Bugetul pe 2020 - nu va mai spun cum arata pe 2021 pentru ca veti emigra toti!”, scrie Victor Ponta.

Suntem deja intr-o prapastie uriaasa . Votam Motiunea de cenzura joi ca sa scapam de cei vinovati pentru acest dezastru national - insa daca nu punem in loc pe cineva care sa stie si sa vrea sa inceapa sa ne scoata din prapastie .... vom ramane mult timp acolo!