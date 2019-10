Victor Ponta, după întâlnirea cu Orban: Pro România nu va vota pentru învestirea Guvernului PNL

Pro România nu va vota învestirea Guvernului PNL, a precizat Victor Ponta la finalul întâlnirii cu Ludovic Orban.

"Să guvernezi fără majoritate şi cu cinci partide, ALDE, PMP, UDMR, USR care au interese total diferite şi nu se înţeleg nici măcar pe ceea ce vor să anunţe, va fi foarte dificil, dar sper să reuşească(...) Se pot realiza şi au şi sens pentru binele nostru al tuturor să le facem odată cu cele locale sau oricum în aceeaşi perioadă, în aşa fel încât în luna mai sau iunie România să ştie foarte clar cine e primar, cine e preşedinte de Consiliu Judeţean, cine e parlamentar, cine e prim-ministru şi Guvern, să nu stăm tot anul viitor, un an de criză, în mod evident, în alegeri pentru că ăsta e un lucru foarte rău. Sunt la al patrulea mandat, nu am votat decât guverne în care am crezut că au toate datele să reuşească. De exemplu, nu am votat Guvernul Cioloş, cum l-au votat foştii mei colegi de la PSD şi nu mi-a părut rău niciodată că nu l-am votat. Nu vom vota acest guvern al domnului Orban PNL şi probabil că şi de data asta vom avea dreptate", a declarat Ponta.

Ultima rundă de negocieri pentru formarea Guvernului. Ponta: Nu vom susţine Guvernul Orban

Pe de altă parte, Victor Ponta a mai spus că a fost de acord cu PNL pe un singur aspect, şi anume: alegeri anticipate.

"Ne-am înţeles pe un singur lucru, vom susţine cei de la Pro România alegeri anticipate pentru Parlamentul României", a mai spus Ponta.

Liderul Pro România a sublinat că, dacă nu va susţine guvernul liberal, nu înseamnă că este de acord ca Viorica Dăncilă să rămână premier interimar.

"Noi am votat pentru moţiunea de cenzură pentru că Guvernul Dăncilă era un guvern incapabil să rezolve problemele ţării. Asta nu înseamnă că o să votăm un alt guvern pe care nu-l considerăm bun O să votăm atunci când considerăm că un guvern răspunde aşteptărilor electoratului nostru. Dacă am rezistat trei ani la toate ameninţările şi presiunile inclusiv mediatice ale PSD, mai rezistăm şi acum, ne-am obişnuit să rezistăm. Nu există un guvern Dăncilă în acest moment, există o grupare oarecum infracţională care încă mai stă la Palatul Victoria şi cred că dacă cei de la PNL doresc cu adevărat să schimbe această grupare de acolo, trebuie să vină cu o soluţie sustenabilă, competentă şi un proiect serios. Proiectul că vine PNL-ul cu 100 de parlamentari şi poate să guverneze mai bine, noi nu credem în el", a conchis Ponta.