Victor Ponta explică de ce nu votează proiectul privind abrogarea pensiilor speciale

"Vot pensii speciale - de ce NU votez azi proiectul PNL - PSD - USR !



- stiu ca mereu ma pun eu contra “curentului” ; inainte sa ma ma atacati va rog doar sa cititi cu atentie si sa va ganditi - ( dupa care accept orice critica si injuratura)



1. Cand iei o decizie atat de importanta “Masoara de 7 ori si taie o data” / speriati de presiunea populista din partea USR cei de la PNL si PSD nu au masurat deloc - au taiat ca in 2010 si o sa fie necesar sa repare de 7 ori / solutia de azi este populista, neprofesionista , neserioasa, nedreapta, inaplicabila si neconstitutionala - o sa explic de ce :



2. PNL si PSD au vrut doar imagine publica ( sau, mai bine zis, sa nu piarda imagine publica daca se opun) - insa aici este vorba de viata oamenilor si de drepturi fundamentale - nu au avut grija sa procedeze atent si corect



3. Au facut o mare nedreptate unor oameni si categorii profesionale - aviatorii si personalul navigant ( care au o uriasa responsabilitate si conditii speciale de munca ) ; distrug Tarom si scoala romaneasca de aviatie / o mare nedreptate si pentru ambasadorii care au reprezentat Romania cu cinste si care o sa aiba pensii de trei ori mai mici decat personalul militar din ambasade



4. Au dat un mesaj negativ unor categorii profesionale si institutii importante de la care se asteapta si se cere sa aplice legea : magistrati, grefieri si controlori ai Curtii de Conturi / USR si PNL vorbesc despre “rule of law” si schimba peste noapte si fara sa ii consulte tocmai legea care ii priveste / de ce sunt importanti doar pensionarii din Ministerul de Interne si cei din Ministerul Justitiei nu ; toti sunt importanti ! Nu trebuie sa faci discriminari si nu trebuie sa ataci drepturi deja castigate .



5. Pensiile parlamentarilor - eu mai am 20 de ani pana la pensie si si nu m-am bazat , stiu sigur ca nu voi avea pensie speciala si nu imi trebuie / dar dvs azi iar ati creat doua feluri de parlamentari in Romania si in UE / de ce Ciolos, Stolojan si Basescu iau pensie speciala? De ce europarlamentarii romani primesc pensie speciala iar parlamentarii din Romania nu ? Nu poti sa spui la Bucuresti ceva si la Bruxelles invers .



6. Nu au rezolvat problema echitatii sociale / au desfiintat pensii mari si mici - si au pastrat in vigoare pensii mari si mici / este nedrept sa spui ca unii oameni merita pensia mare speciala si altii nu o merita nici pe cea mica daca este speciala - noi am adoptat legile si toti pensionarii se considera indreptatiti in mod legitim .



7. Nu s-a rezolvat nimic din problema bugetara - din 160.000 de beneficiari de pensii militare si de serviciu au desfiintat 5000 ( restul continua tot fara criteriul contributivitatii) / din 9 miliarde ron impact bugetar se reduce cheltuiala publica imediata cu maxim 7% / deci argumentul financiar nu exista



8. Stiu ca PSD si PNL se bazeaza pe faptul ca CSM va contesta legea la CCR si va castiga in baza deciziilor si practiicii deja existente a Curtii / atunci insa se va arata ca Parlamentul este facut din oameni neprofesionisti si populisti care adopta legi neconstitutionale - iar oamenii vor acuza ca au fost pacaliti ca se desfiinteaza pensiile speciale



9. Daca va intra in vigoare cei vizati vor da in judecata si vor castiga in justitie procesele / Ministrul Catalin Predoiu stie foarte bine ca drepturi stabilite de lege si neacordate de diverse guverne au dus in 2010-2012 la procese castigate de magistrati, profesori si functionari publici - si s-au platit ca hotarari judecatoresti sume mai mari cu dobanzi si alte cheltuieli !



10. PSD a sustinut in acest an pensiile pentru alesii locali ( primari in special) tinand cont de salariile mici pe care acestia le-au avut - chiar au dat Ordonanta de Urgenta pe aceasta tema / au trecut alegerile si acum le dau “teapa” - daca primarii vad ca s-au speriat de USR si au schimbat votul fata de acum 6 luni o sa ii creada in 2020? Dar alegatorii??



11. Stiu toti politicienii ca exista o solutie constitutionala, echitabila si acceptabila pentru problema acestor pensii ( propusa de ProRomania si acceptata de specialisti) - impozitarea suplimentara a tuturor pensiilor mari si plafonarea acestora pe o perioada rezonabila de timp ! ( pana la urma tot la acesta solutie o sa ajungem)



Eu cred ca guvernarea unei tari presupune atentie fata de fiecare cetatean ( nu doar sa dai satisfactie majoritatii in dauna unei minoritati) - si ca trebuie sa adopti masuri echitabile dupa ce ii consulti si ii convingi pe cei care sunt vizati / mai stiu ca am venit la Guvernare in 2012 ca USL ( adica PSD si PNL ) spunand ca noi nu taiem de la nimeni nimic , doar adaugam in mod echitabil si echilibrat / azi proiectul de lege care trebuie votat este doar un exercitiu jalnic de populism care ne face rau tuturor !", scrie Ponta pe Facebook.