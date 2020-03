Victor Ponta: "Ministrul Vela le spune românilor să stea acolo, dar dacă nu mai au locuri de muncă, să fure, să dea în cap?"

Întrebat de Victor Ciutacu dacă este de acord cu Traian Băsescu, care declarase că măsurile anunţate sunt prea blânde şi tardive, fostul premier i-a dat dreptate.

"Domnul Basescu zic eu un pic rautacios ca a prabusit economia, dar am invatat toti din lectia 2010-2011 ca de criza asta epidemica trecem, dar criza economica va tine mult. Daca nu se iau masuri de acum, va fi greu. Grecia, Franta, Italia au luat deja. Sa nu plateasca firmele afectate 90 de zile contributiile pe salarii, cu conditia sa nu dea oamenii afara. Si ratele la banci sa se supende pe 90 de zile", a declarat preşedintele Pro România.

Victor Ponta a comentat şi exodul românilor din diaspora înapoi către România.

"Pe de o parte e normal ca autoritatile sa comunice mereu. Pe de alta parte, s-au suspendat cursele cu Spania. De acum o saptamana Spania era al treuilea focar dupa Italia. Azi am avut un criminal, avea si certificat si el s-a urcat in avion, e incalificabil. Uitati-va ce se intampla la granita Austriei cu Ungaria. Statul trebuie sa le spuna cetatenilor romani sa intre pe site si sa spuna in ce oras sunt si sa-i ajute cu informatii. Ei stau acolo, daca mai au loc de muncă, dar altfel ce sa faca, sa fure, sa dea in cap?", a afirmat Ponta.

Victor Ponta a declarat că ar trebui ca toate achiziţiile făcute în acestă perioadă ar trebui să fie transparentizate.

"Dacă îi luam pe incredere, va fi dezastru in sanatate. Uitati ce a facut Costache cand nu era coronavirus. Ok, sa se faca achizitii fara licitatii, dar transparent, pentru ca altfel se vor da niste tunuri imense."

De 6 zile tot aud de la domnul Citu si domnul Orban ca "o sa luam, o sa facem", dar nu merge asa", a mai completat fostul premier.

"Am depus vineri un proiect de lege cu cei cu care am lucrat şi la codul fiscal.

Guvernul îl poate lua şi îl face ordonanţă de urgenţă. Pe 25 dacă îi pui pe toţi să plătească contribuţii, dau faliment toate firmele româneşti şi dau afară toţi angajaţii"

