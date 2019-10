Victor Ponta, potop de ironii la moţiunea de cenzură: "Apostolul Mihai vă va jura că doamna Dăncilă e o rudă din Videle a lui Iisus"

MOTIUNE DE CENZURA 2019. Victor Ponta a dat un mesaj extrem de dur de la tribuna parlamentului în sprijinul moțiunii de cenzură, presărat cu multe ironii. "Nu o să avem guvern nici dacă nu trece moţiunea de cenzură. Am aflat de la Dna Dăncilă că sunt rău. Vreau să confirm, sunt un rău, că am pus-o pe listă la europarlamentare. dar dl Dragnea a fost şi mai rău, că a pus-o prim ministru. Feriţi-vă de recunoştinţa doamnei Dăncilă. ”Ne-a promis că e neconflictuală. Am văzut că n-a vrut să se certe cu Pence, n-a vrut să-l primească, a alergat omul după ea prin tot Washingtonul".

”Avem datoria să îngropăm un mort care stă la Palatul Victoria. Vă îndemn să votați moțiunea”, a mai spus șeful Pro România.

”Este o moţiune, într-adevăr, foarte ciudată. Teoretic, o moţiune dă jos un Guvern. Dar noi nu avem guvern. Nu avem ministru la Interne, la Educaţie. Vorbim despre un guvern care nu mai există. Eu zic să-l dăm jos chiar astăzi. Vorbă lungă, moarte sigură”, a spus Victor Ponta.

Acesta a explicat că vineri expiră cele 45 de zile de când s-a modificat structura politică a Guvernului. "Vorbim despre un guvern care nu mai există și orice ar face azi mâine își încetează activutateav. Eu zic să o încetăm de zi, boală lungă, moarte sigură. Pentru faptul că în noiembrie 2016 nu am rămas la guvernare nu am pierdut alegerile. Astăzi mai stați o lună la guvernare ca să pierdeți următoarele zece runde de alegeri. Doamna Dăncilă mi-a spus că în septembrie vine în Parlament cu un Guvern nou. Am uitat să întreb în ce an, că mereu cu doamna Dăncilă e problemă cu cifrele. O să ajungem ca în 2009 când nu am avut guvern și apoi s-au tăiat. Nu am auzit niciodată ca un prim- ministru să sune 100 de parlamentari să le spună că vor fi minișitri. Mâine va trebui să facă o minune, ca în Biblie cu peștii și pâinile. Apostolul Mihai vă va jura că doamna Dăncilă e o rudă din Viedele a lui Iisus și poate face o minune",a spus Ponta.

”Dacă nu îl îngropăm azi, îl vor îngropa alegerile”, a afirmat liderul Pro România.

Viorica Dăncilă le-a reproşat susţinătorilor moţiunii că au venit cu temele nefăcute în Parlament. A vorbit despre demersul virulent al candidatului Iohannis împotriva Guvernului, iar despre fostul partener de guvernare Călin Popescu Tăriceanu a afirmat că a căzut în capcana lui Victor Ponta şi că are un apus lamentabil al carierei politice.

”O luptă oarbă, pornită de cel mai iresponsabil preşedinte pe care l-a cunoscut România vreodată, care acţionează conştient împotriva propriului popor. În al doilea rând, îl avem pe domnul Tăriceanu, care a pus umărul la destabilizarea Guvernului, aşa cum a putut. Cu toată experienţa, domnul Tăriceanu, a căzut în capcana lui Victor Ponta. Era un destin predictibil, totuşi, pentru că asta li se întâmplă celor care se aliază cu Ponta”, a spuyne Viorica Dăncilă.