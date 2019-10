Articol publicat in: Politica

VOT dramatic la MOŢIUNEA DE CENZURĂ: Un parlamentar va fi adus cu ambulanţa la Casa Poporului

Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Liderul PMP, Eugen Tomac, a anunţat, joi, că toţi parlamentarii formaţiunii sunt prezenţi în plen şi vor vota moţiunea la vedere. Un senator al formaţiunii, bolnav în spital, va fi adus la vot cu ambulanţa. ”Înţelegem miza şi responsabilitatea care ne revine tuturor”, a spus Tomac. VOT MOŢIUNE DE CENZURA. Liderul PMP, Eugen Tomac, a declarat, joi, înaintea dezbaterii moţiunii de cenzură, că toţi parlamentarii formaţiunii sunt prezenţi şi vor vota. ”Înţelegem miza şi responsabilitatea care ne revine tuturor în ceea ce priveşte acest vot important. Toţi parlamentarii PMP sunt prezenţi şi vor vota la vedere pentru căderea Guvernului”, a spus Eugen Tomac. REZULTAT MOŢIUNE DE CENZURĂ. Cine a trădat, surpriză uriaşă la vot Acesta a explicat că senatorul Cristian Lungu, care este bolnav şi se află în spital, va fi adus cu ambulanţa în plen chiar în momentul votului pentru a-şi exprima opţiunea. Preşedintele Partidului Mişcarea Populară, Eugen Tomac, a anunţat, joi, înainte de dezbaterea moţiunii de cenzură, că toţi parlamentarii PMP sunt prezenţi şi vor vota în favoarea moţiunii, susţinând că senatorul Vasile Cristian Lungu, care era programat la operaţie, va veni cu ambulanţa la Parlament pentru a-şi exercita votul.



"Toţi parlamentarii PMP sunt prezenţi, toţi vor vota la vedere pentru căderea Guvernului. Chiar avem un coleg, programat astăzi să fie operat, dl senator Lungu, şi a solicitat pe proprie răspundere să vină să îl aducă ambulanţa chiar în momentul votului. Înţelegem miza şi responsabilitatea care revine tuturor în ceea ce priveşte acest vot important în context electoral important şi toţi parlamentarii PMP sunt prezenţi şi vor vota pentru căderea Guvernului Dăncilă", a declarat Tomac.



El a spus că dacă moţiunea va trece în mod sigur se va intra într-o perioadă lungă de negocieri, iar această criză se va închide după cel de-al doilea tur al alegerilor prezidenţiale.



Senatul şi Camera Deputaţilor s-au reunit joi în şedinţă comună pentru dezbateri şi vot asupra moţiunii de cenzură împotriva Guvernului condus de premierul Viorica Dăncilă. loading...

