Victor Ponta, previziune sumbră pentru Dragnea: Dăncilă îl va da jos dacă PSD va avea un scor slab

"Nu semnam nicio motiune. Am fost azi la o dezbatere alaturi domnul Chirieac, doamna Nicolai si am spus un lucru stiut, noi deputatii ProRomania ne dorim schimbarea guvernului pentru a veni unul mai bun care sa faca treaba. Un guvern asa cum se lauda PSD cu Nastase si Ponta. Am spus ca in nici un caz noi nu o sa sutinem un Guvern PNL-USR. Nu o schimbam pe Dancila cu Orban pentru ca nu credem ca se schimba ceva in bine. Asta am spus azi. Am trait acum momente inedite. PSD si-a dat jos guvernele. Ma pricep la PSD. Din ce vad ca se intampla, eu sunt preocupat de PRO, ma uit insa sa vad ce se intampla, va rog sa retineti, daca vor avea scor bun la alegeri, Dragnea o sa o dea jos pe Dancila sa puna un premier care sa nu ii faca probleme iar daca vor avea scor slab Dancila il da jos pe Dragnea.



Important de retinut, nu votam guvern PNL-USR pentru ca nu am vazut si nu va aparea un program serios de guvernare cu lideri si ministrii. Noi in 2012 aveam un an si jumatate care prezentasem ministrii si programe si tot ne-a fost greu. Daca PSD a luat in 2016 46%, cu noi toti pe afis, daca acum in 2019 ia tot 46% inseamna ca nu a contat ca noi am facut campanie. Dar daca nu mai ia, acea scadere trebuie explicata in partid. Asta am spus si e logic. In 2014 au fost 16 mandate. Daca se obtin mai multe este bun Dragnea. In 2016 a luat 46% daca ia mai mult e bun daca ia mai putin a gresit. Eu am prins toate campaniile pentru PE, in 2007, 2009. Niciodata nu a fost asa o nebunie. De aceasta radicalizare se face vinovat si Dragnea si Iohannis. Noi ne comportam normal, noi ne facem treaba civilizat. Toate lucrurile spuse ar fi bine sa inceteze insa nu va fi asa, ele vor escalada catre prezidentiale si in timp ce ne vom uita la Dragnea si Iohannis care se acuza si isi dau in cap, nu o sa vedeti nici un metru de autostrada, nici un spital nou, nici o scoala



Caderea guvernului este putin probabila, insa legile vor trece mai greu si coerenta guvernamentla este afectata. Conflictul Dragnea-Danciala este real. Atat timp cat un premier nu indeplimneste OUG pe justitie si fondul suveran acel premier nu va fi agreat si sprijinit", a punctat Victor Ponta.