Victor Ponta, primele declaraţii după consultările cu Klaus Iohannis. "Dacă vrea PSD, se fac anticipate"

Victor Ponta a participat, joi, la consultările convocate de preşedintele Klaus Iohannis cu partidele parlamentare, în vederea desemnării unui nou premier. Liderul Pro România a precizat că a votat moţiunea de cenzură împotriva Executivului PNL pentru că "un guvern care aruncă în haos sistemul de sănătate trebuie să plece"

"Decizia aparţine preşedintelui şi noi vom face tot ce ţine de noi ca România să nu intre în criză. (...) Retrăim momentul 2009. Atunci a căzut Guvernul Boc, majoritatea de atunci l-a propus pe Klaus Iohannis şi Traian Băsescu a refuzat. Iar România a stat în criză", a declarat Victor Ponta.

Liderul Pro România a menţionat că nu va susţine formarea unui nou Guvern în cazul în care Ludovic Orban va fi propus din nou pentru funcţia de premier.

"Am spus că noi, cei de la Pro România vom face la fel dacă e propus domnul Orban: nu îl vom vota. Ar fi ridicol. NU participăm la o numire care nu are scopul prevăzut în Constituţie. PSD, fără noi, fără alte partide, deţine majoritatea în birourile reunite ale Parlamentului. Dacă vrea PSD, se fac anticipate, dacă nu vrea, nu se fac, pentru că are pârghiile să amâne", a afirmat Ponta, conform Dcnews.

Preşedintele Klaus Iohannis a invitat, joi, la Palatul Cotroceni, preşedinţii partidelor şi formaţiunilor parlamentare pentru consultări pentru desemnarea candidatului pentru funcţia de prim-ministru, după ce Guvernul Orban a fost demis prin moţiune de cenzură.