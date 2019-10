Articol publicat in: Politica

Victor Ponta racolează alţi doi parlamentari de la PSD şi ALDE

Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Gabriel Petrea, şeful organizației de tineret a PSD, şi Mihai Niţă, deputat ALDE, s-au înscris în Pro România, a anunţat Victor Ponta. Victor Ponta a anunţat, luni, că Gabriel Petrea, şeful organizației de tineret a PSD, s-a înscris în Pro România. Gabriel Petrea este unul dintre parlamentarii PSD care au votat moţiunea de cenzură pentru demiterea guvernului Dăncilă. "Astăzi s-a înscris şi domnul Gabriel Petrea, după cum ştiţi foarte bine. Şi Mihai Niţă. Mai vin şi alţii. Da, dar sincer, acum chiar pot să pun o selecţie mult mai dură pentru că nu am nevoie de voturile lor", a declarat Victor Ponta. loading...

