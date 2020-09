Victor Ponta, suspect de coronavirus, după ce a intrat în contact direct cu un candidat Pro România

”Dragi băcăuani, dragi prieteni, Am primit astăzi o veste pe care n-aş dori să o primească nimeni. Am fost confirmată cu noul CoronaVirus! Pe care l-am contractat în spital, la datorie, încercând să-mi ajut pacienţii, aşa cum face orice medic şi asistent devotat. Pentru că indiferent de pericol, nu poţi să nu îi ajuţi pe copiii în suferinţă. Noi, medicii, suntem în prima linie şi ne-am asumat aceste riscuri. De aceea, nu avem voie să ne plângem. Face parte din specificul muncii noastre şi, aşa cum fiecare meserie are riscurile ei, medicina le are pe ale sale. Au păţit-o şi alţi colegi şi, mă tem, o vor mai păţi. Fiindcă boala nu alege. Iar medicii sunt şi ei oameni”, a scris medicul Ţaga pe Facebook.

Aurelia Ţaga a explicat la Antena 3 că probabil sursa contaminării este o colegă cu care lucra în mod direct. Din fericire, în momentul de faţă nu are simptome.

Victor Ponta şi primarul Cosmin Necula au apărut într-o fotografie, alături de medicul Ţaga, fără a purta măşti de protecţie. Medicul a explicat că această situaţie a durat doar cât a fost făcută poza.

La rândul său, Victor Ponta a declarat că a respectat toate regulile de siguranţă.

"Doamna Doctor Aurelia Taga ( candidat PRO Romania la Presedintia Consiliului Judetean Bacau ) a contractat, din pacate, ca multi alti medici , noul coronavirus! Ii urez, in numele Echipei PRO Romania , multa sanatate - din pacate aceste Alegeri NU trebuiau sa aiba loc in aceste conditii / dar interesele electorale ale PNL si PSD sunt mai importante decat sanatatea publica! Faptul ca liderii locali ai PSD ( desi nu au candidat la Bacau si sustin o persoana de la PPUSL) speculeaza aceasta situatie in scop politic este rusinos pentru nivelul la care au coborat / sunt convins ca alegatorii ii vor sanctiona pentru asta!

Eu fac campanie alaturi de candidatii PRO Romania - respectand toate regulile de siguranta ( masca, dezinfectant , numar de persoane, evenimente in spatii deschise ) / inclusiv momentul fotografiilor ( in care imi scot masca) este organizat de staff in conditii de siguranta! Voi face tot ce tine de mine sa imi protejez familia, colegii si toti cei cu care interactionez! Dar - trag inca o data semnalul de alarma - incapatanarea lui Orban si a celor de la PNL si PSD in a face Alegeri in aceasta perioada - va aduce un cost urias pentru romani! Si raspunderea trebuie sa fie a celor vinovati!", a scris Ponta pe pagina sa de Facebook.