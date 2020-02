Victor Ponta vrea dărâmarea Guvernului Orban. "Este un Guvern care trebuie pedepsit"

„După trei luni, iată că am avut dreptate. Regret faptul că în urma înțelegerii dintre PSD și PNL nu o să avem primari în două tururi și președinți de consilii județene aleși. Și-au dat mâna împotriva partidelor mici și a cetățenilor. Cel mai rău lucru e ce s-a întâmplat aseară, 25 de ordonanțe, noaptea ca hoții. Cel mai grav e că accesul la sănătate va fi doar pentru cei bogați. Au niște datorii financiare la diverse companii private și un guvern care lucrează în interese private trebuie să plece. Parlamentarii vor vota cum simt, eu voi vota pentru moțiune”, a declarat Victor Ponta.

Liderul Pro România a precizat că Guvernul condus de Ludovic Orban a adoptat 25 de ordonanţe de urgenţă într-o zi.

"Noaptea ca hotii” - au dat 25 de ordonante de urgenta intr-o seara ! Plus înca 30 de la investirea Guvernului “Orban” - in total 55 !

În tot anul 2015 Guvernul pe care l-am condus a adoptat 52 de ordonante de urgenţă / Guvernul “Orban” PNL a adoptat 25 intr-o zi ! Daca Guvernul “Ponta” ar fi fost atat de iresponsabil sa adopte 25 de ordonante intr-o zi ce ar fi zis suporterii PNL ?

Aceste ordonante stabilesc obligatii legale pentru toti cetatenii Romaniei in 25 de domenii ale vietii - in afara de privatizarea Sistemului de Sanatate ( de care am aflat desi urma sa fie adoptat “ca hotii” ) / despre celelalte stie cineva la ce se refera? Au fost in dezbatere publica? S-au pronuntat specialistii sau cei afectati in mod direct ?

Din Noiembrie 2015 si pana azi au fost deja 6 Guverne - ne pregatim pentru al 7 lea / de la 52 de ordonante intr-un am ajuns la 25 intr-o zi / ne miram ca ne ducem toti spre dezastru ?", a amintit Victor Ponta.