Victor Ponta: "Orban a înţeles că singurul lucru pe care trebuie să-l facă e să dea amenzi. Lucovide, tu eşti virusul!"

Mii de români au stat în ultimele zile ore întregi la cozi infernale pentru a intra în ţară, înghesuiţi în spaţii improprii, creându-se astfel riscul apariţiei de noi focare de coronavirus.

"Pai ne amendeaza domnul Orban, pentru ca si eu si domnul Ciolacu l-am intrebat in parlament daca opreste exportul de busteni, de romani si de greu, ce face cu alocatiile copiilor, ce face cu firmele romanesti, cu HoReCa, asa ca el ne amendeaza, ca asta stie, asta face.

O sa fie un haos, cum a fost in ultimele zile, pentru ca Orban a inteles ca singurul lucru pe care trebuie sa-l faca e sa dea amenzi. Este un haos, este expresia neputintei de a ajuta oamenii.

NU sanctionezi 99% dintre romani, care au respectat regulile.

Deocamdata vedem biciul, dar care e zaharelul. Eu speram sa foloseasca azi biciul si sa se autoflageleze, pentru ca azi a pus manager la spitalul din Neamt un manager de pompe funebre. Ce-i drept, de la PMP, nu de la PNL.

Suntem singura tara din Europa care nu si-a ajutat cetatenii si firmele in niciun fel. Nu am amanat ratele, nu am amanat plata utilitatilor, nu am amanat datoriile catre ANAF, nu am facut nimic", a spus Victor Ponta.

În privinţa muncitorilor români trimişi în Germania şi batjocoriţi, fostul premier a declarat că speră ca vizita ministrului Muncii, Violeta Alexandru, în Germania să nu fie doar una de imagine.

"Eu ma astept, daca nu e vorba doar de o vizita de imagine, sa se intoarca la Bucuresti maine, sa trimita inspectia muncii la toate firmele care au trimis muncitorii in Germania, sa le retraga autorizatia de functionare, sa ni-i arate pe patronii aia si sa ne spuna ce sanctiuni s-au aplicat. Daca va face asta, eu o felicit.

Poate ati remarcat ca toti ministrii nu vorbesc niciodata la trecut si la prezent. Ei mereu vor face, dar sunt de 8 luni la guvernarea tarii. Oamenii astia au plecat in mandatul lor, nu in al lui Ponta sau al lui Boc. Mereu o sa facem, o sa dam,eu nu am intalnit pe nimeni aflat la guvernare care sa zica ce a facut.", a completat Ponta.

Victor Ponta a comentat şi pe Facebook: Tu esti virusul care de 30 de ani pui in pericol viata romanilor!

"Lucovide!! Tu porti masca tot timpul! Tu esti virusul care de 30 de ani pui in pericol viata romanilor! Tu trebuie sa iti dai jos masca si sa te vada toti romanii asa cum esti : un vataf umil si slugarnic cu Boierul Klaus si mincinos si ticalos cu romanii care muncesc pe “mosia” voastra / un impostor care de 30 de ani nu ai lasat nimic in urma ta in politica / cel mai incompetent si ipocrit Premier al Romaniei ( ai depasit-o deja si pe Viorica)!

Hai amendeaza-ne Lucovide! Ca tu nu stii altceva decat sa amendezi oamenii care te intreaba de solutii economice, de salarii, pensii, alocatii si salvarea firmelor romanesti!

Si Marcel Ciolacu si eu te-am intrebat ce faci pentru economie si pentru viata oamenilor afectati de Pandemie si de masurile aberante ale Guvernului - am primit si singurul raspuns de care esti tu capabil : ne dai amenda!", scrie Victor Ponta pe Facebook.