Victor Ponta: "A acceptat şi PNL, ne întâlnim zilele viitoare şi rezolvăm într-un mod echitabil şi constituţional pensiile speciale"

"PNL a venit la guvernare in octombrie spinand ca va repara nedreptatile de la pensiile speciale. Aceste proiecte au fost facute ca sa pice la CCR. Eu cred ca sumele peste 10000 de lei pot si trebuie sa fie impozitate in plus fata de pensiile si salariile mici.

Pana la urma a acceptat si PNL, ne intalnim in urmatoarele zile si rezolvam intr-un mod echitabil si constitutional problema pensiilor speciale.

Pana acum, timp de 8 luni, PNL, USR si PSD la un moment dat au venit cu declaratii, dar fara un proiect echitabil. Trebuie sa gasim solutii echitabile si solidare pentru societatea romaneasca.

A fost mai devreme o motiune pe educatie. Chinuim si punem in situatii imposibile sute de mii de copii, parinti si profesori. Despre pensii, educatie, despre asta trebuie sa vorbim, dar nu sa asistam doar la cearta dintre PNL si PSD. Eu am experienta de ani de zile si le-am tot explicat din ianuarie, dar nu au vrut sa asculte. Acum pare ca au inteles si vom da in sfarsit o solutie pentru o problema uriasa, pensiile speciale, care sa treaca si de CCR. Eu vorbesc de pensiile foarte mari care nu se reflecta in contributii.", a declarat Victor Ponta, direct din parlament.

"Din pacate, Romania nu prea a fost normala si nu prea a avut grija de cetatenii sai niciodata, dar parca ca acum n-a fost niciodata. Zeci de mii de romani care stau ore intregi la granite. Majoritatea tarilor au deschis afacerile si au planuri clare, iar noi stam blocati. Guvernul se ocupa cu numiri pe pile in functii, mai ales in spitale", a completat fostul premier.