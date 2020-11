VIDEO Gestul pentru care un agent de securitate a fost concediat chiar din prima zi de muncă. Momentul a devenit viral pe TikTok

Totul a început când o femeie și un copil așteptau să se facă triajul epidemiologic, în contextul pandemiei de coronavirus, înainte de a intra într-o clădire. Într-un moment de neatenție, un agent de securitate stropește din greșeală copilul cu igienizant în ochi, în loc să folosească termometrul pentru frunte.

În momentul în care copilul își pune mâna la ochi și se freacă, agentul își dă seama de greșeala pe care a comis-o.

Filmulețul a fost postat pe TikTok și a strâns aproape un milion și jumătate de vizualizări, fiind descris ”Prima și ultima zi de muncă”.

First Day on the job Oopsies! ##fail ##overwhelemed